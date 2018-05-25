الممثل "مورغان فريمان" الثمانيني يسقط في تهمة التحرش..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

منذ أواخر السنة الماضية، وجهت أصابع الإتهام بالتحرش الجنسي لعدد كبير من الأسماء البارزة في عالم الفن والترفيه في "هوليود"، آخر اتهام وجه للممثل "مورجان فريمان" الذي اتهم بقيامه بسلوك غير لائق أو بالتحرش خلال عمله معهن فى مواقع تصوير أفلام أو في فعاليات دعائية، وفق ما ذكرته قناة (سي.إن.إن) التلفزيوينة الخميس 24 مايو/ آيار..

وفى إطار تحقيق في تصرفات الممثل البالغ من العمر 80 عاما، قالت الشبكة إنها تحدثت مع 16 شخصا زعم بعضهم أيضا قيام "فريمان" بسلوك غير لائق فى شركته للإنتاج (ريفيليشنز إنترتينمنت). وعبر "فريمان" في بيان عن أسفه لأى شخص تسبب فى شعوره بعدم الإرتياح أو عدم الاحترام..

وقال في هذا البيان "أي شخص يعرفني أو عمل معي يعرف أني لست الشخص الذى يقصد الإهانة أن يجعل عن علم أى شخص يشعر بعدم الارتياح، أعتذر لأى شخص شعر بعدم الارتياح أو عدم الاحترام... فلم تكن تلك نيتى مطلقا". وشملت اتهامات مماثلة رجالا فى مجالي السياسة والأعمال فى الولايات المتحدة، وأوعزت الضحايا بتدشين حركة #مى_تو على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تبادل قصصهن بشأن التحرش والاعتداءات الجنسية، وفاز "فريمان"، الذي تمتد مسيرته الفنية لخمسين عاما مثل خلالها ما يربو على 100 فيلم..

مصدر الصورة (مصدر esquire)

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