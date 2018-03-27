أدين خطأ وسجن 31 عاما فمنح مليون دولار كتعويض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يبدو أن القول الشائع "ياما في السجن مظاليم" يلامس الحقيقة والواقع أحيانا وليس غالبا، لكونه ينطبق تماما على هذه القصة.

بطل القصة يدعى "لورنس ماكيني" (البالغ من العمر 61 عاماً) سجن في عام 1978 لاتهامه بالسطو والاغتصاب، إذ اتهم حين كان في سن الـ 22، بالاغتصاب والسطو من الدرجة الأولى، بعد أن حددت امرأة هويته مع رجل آخر هاجماها في شقتها، وقد حُكم عليه بالسجن لـ 115 عاماً.

لكن تحليل الحمض النووي لفراش الضحية الذي أُجري في أغسطس/آب 2008، كشف عن 3 صفات وراثية لم يكن أي منها ينتمي إلى ماكيني، لتسقط عنه التهم الموجهة إليه في يوليو/تموز.

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قبل أن يطلق سراحه في 2009، بعد أن قضى 31 عاماً وتسعة أشهر وثمانية عشر يوماً خلف القضبان.

وبعد إطلاق سراحه، سعى لتبرئة ساحته من هذه الاتهامات، إذ قال لصحيفة The Tennessean حينها: "لم أحظ بفرصة لبناء مسار مهني أو ابتياع منزل. فقدت فترة العشرينات، والثلاثينات، والأربعينات من عمري".

إلا أن إحدى لجان الإفراج المشروط رفضت الطلب في عام 2016، وشككت في شرعية دليل الحمض النووي، وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، عارض بيل هسلم، حاكم ولاية تينيسي، قرار اللجنة وبرأه.

وكانت هذه الخطوة تعني أن ماكيني يمكنه أن يرفع قضية للحصول على تعويض، وقرر محاموه أن يطالبوا بأقصى تعويض.

ولتعويض الرجل على ضياع عمره في السجن، صوت مجلس دعاوى ولاية تينيسي الأميركية بمنح ماكيني أقصى تعويض، بعد أن كانوا قد أعطوه 75 دولاراً فقط مع إطلاق سراحه.

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ويعد مبلغ المليون دولار أكبر قيمة تعويضية تمنحها الولاية، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

هذا، وقال ديفيد ريبين، محامي ماكيني: "نشكر حاكم الولاية، ونشكر المجلس. إنه أكبر مبلغ دُفع على الإطلاق، ولكن أيضاً لم يتعرض أي شخص من قبل للحبس كل هذه الفترة ظلماً".

ومن المنتظر أن يحصل ماكيني على مبلغ 353,000 دولار ليدفع أتعاب المحاماة، لكن بقية التعويض لن يُصرف له دفعة واحدة. بل سيحصل بدلاً من ذلك على المبلغ في صورة أقساط شهرية لمدة 10 أعوام، بواقع 3,350 دولاراً في الشهر.

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