تحليل نفسي.. اختر لونك المفضل لنكشف لك من أنت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



كل شخص يفضل لونا على آخر، او يفضل الوانا على أخرى، وحتما هذا الامر وفق العلم مرده لاسباب نفسية، فوراء كل ما نحب او نكره في حياتنا سبب نفسي، لذلك فاختيارنا لالوان دون اخرى يكشف الكثير عن شخصياتنا.

وفي تقرير طريف، قدّم موقع "ثوت كالتوج" تحليلاً نفسياً للأشخاص عبر ألوانهم المفضلة.

في عيد الحب دراسة تحدد من الأسعد.. الرجل أم المرأة العزباء؟

الأزرق

أنت عميق وهادئ وشخص جدير بالثقة يمكن الاعتماد عليه، أنت مثل المحيط، تظهر قوياً واثقاً، ولكن هناك الكثير تحت السطح، ربما بعض الضعف أو غضب مكتوم، أنت أيضاً تسعى إلى الانسجام والسلام ودائماً تراعي مشاعر الآخرين.

الأحمر

أنت جريء، عاصف، مليء بالطاقة، صاحب صوت عالٍ، أنت عفوي، محب للمغامرة، تشتاق لأي شيء يمنحك اندفاع الأدرينالين في رأسك وعروقك، أنت عاطفي وطموح ومحب للتنافس، تريد أن تكون مركز الاهتمام ولا تخجل من اقتناص أي فرصة للتألق، أنت تعيش الحياة على أكمل وجه.

الأخضر

أنت عملي ومخلص، صاحب شخصية متوازنة ومستقرة، أنت كريم بأفكارك ومشاعرك على الآخرين، أيضاً أنت تعرف كيف تجذب الآخرين إليك بشكل طبيعي، أنت تقدّر قيمة من حولك وتُشعرهم بالأمان؛ وهو ما يجعل الآخرين يحبونك.

الأسود

أنت قوي العزيمة والإرادة، تريد السلطة والهيبة، ولا تخشى السعي إلى ما تريد، أنت شخص غامض وساحر، ولكن يمكن أن تظهر مخيفاً في كثير من الأحيان، حتى لأقرب الزملاء والأصدقاء، في بعض الأحيان يمكن أن تكون مسيطراً وديكتاتوراً تجد صعوبة في السماح للآخرين بالبروز.

الأبيض

أنت شخص بسيط، أنيق ونقي، لديك شخصية إيجابية، ومتفائل بشأن الحياة والمستقبل، الناس يحبون التواجد حولك لأنك مشرق وتجلب السعادة، أنت ترغب في العيش آمناً، وعادة تميل إلى معرفة تفاصيل الأمور، أنت شخصية مستقلة وتكتفي بذاتك وتتمتع بقضاء بعض الوقت بمفردك.

اقرأ أيضا: ما حقيقة تداول فيديو لفتاة عربية تطلب يد صديقها على الملأ؟

البني

أنت شخص هادئ رابط الجأش، تسعى إلى الراحة والاستقرار، أنت مخلص ومتواضع ويمكن الاعتماد عليك، أنت صديق عظيم لأصحابك وأب حنون وزوج طيب، أنت رب أسرة حقيقي، وتؤدي عملك الوظيفي بجد واجتهاد، أيضاً لديك شخصية حلوة وقادر على حفظ الأسرار؛ لذا يأتمنك الآخرون على أسرارهم ويفتحون لك قلوبهم.

الأصفر

أنت شخص غريب، تستمتع بتعلم أشياء جديدة، تسعى دائماً إلى السعادة وتحقيق الذات، تريد أن تُسعد الناس حتى لو لم تكن أنت سعيداً، أنت ذكي وشديد التركيز فيما تفكر فيه، أنت تعرف كيف تعيش حياة طيبة، وتظهر بوجه شجاع، أيضاً أنت تحاول إخفاء الغضب داخلك بابتسامة جميلة.

الوردي

أنت قلب كل الألوان، محب لمن حولك، رقيق وحساس ودافئ، أنت تحسن الرعاية والتربية، دائماً تمنح أكثر مما تأخذ، أنت رومانسي تسعى للحب، ولديك معايير مثالية في التعامل، أنت جميل وساحر، تعرف كيف تتعامل مع الجميع وتشعرهم بالارتياح، أنت رقيق، وفيك بساطة الأطفال؛ مما يجعلك محبوباً من الجميع.

كشف سر "المومياء الصارخة" بمصر التي حيرت الخبراء

الأرجواني

أنت فنان وفريد من نوعك، تعيش بفطرتك، تهتم بالروحانيات والأمور العميقة في الحياة، أنت عاطفي ونشط، روح حرة تبحث عن أسرار الحياة، تولي اهتماماً لأدق التفاصيل، تراقب وتحلل كل ما يأتي في طريقك، أنت قاض وحكم جيد.

الفضي

أنت خيالي ومفكر، تبحث عن الجديد من الأفكار في ذاتك، ترى الأشياء من زاوية مختلفة، ولا تخشى التعبير عن آرائك الغريبة، لديك الكثير من الخبرة في الحياة ودائماً تسعد برواية القصص والحكايات وتبادل الأقوال والحكم مع من حولك، أنت ذكي وقوي الشخصية في نفس الوقت، ينجذب الناس لشخصيتك بسبب ثقتك في نفسك وقدرتك على جذب انتباه الآخرين، الحياة مفتوحة أمامك ولديك دائماً ابتسامة صادقة على وجهك.

الذهبي

أنت مثل لونك الذهبي المفضل، تريد أن تكون الأول في كل وقت، تريد أن تكون بارزاً ومتميزاً وخاصاً، وتبحث عن فرصة للتألق والقيادة، أنت واثق جداً في نفسك، ولك كاريزما شخصية تجذب من حولك، أنت تعرف من أنت وماذا تريد أن تفعل في حياتك، أنت صاحب إبداع أصيل، ولديك القدرة على العطاء، أنت أصيل وجدير بالثقة وتسعى دائماً إلى الأجود.

للمزيد:

إكتشاف فئران ضخمة تزن 9 كلغ في كاليفورنيا (صورة)