من الأكثر طموحا في العمل.. الرجل أم المرأة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الطموح، قوة لا يستهان بها تخلق في داخل الإنسان، لتكسبه القدرة على بذل مجهود أكبر لكي يحقق ما يريد. فلا وصول لمبتغى أو هدف بدون حافز.

في هذا الاطار كشفت أبحاث حديثة أن رؤساء العمل يرون أن الرجال أكثر طموحا من النساء في بيئة العمل بنسبة خمسة أضعاف.

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ووفق موقع "the independent"، تشير دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة "يوغوف" على 800 موظف لديهم مسؤوليات في مجال اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، أن الرجال يعتبرون أكثر ثقة، في حين تعتبر النساء أكثر ضميرًا في العمل.

بالإضافة إلى ذلك، قال خمسون من الموظفين إن الرجال أكثر قابلية لطلب ترقيات من النساء.

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كما كشفت النتائج أن واحدا من أصل ثلاثة شملهم الاستطلاع يعتقدون أن التحيز الجنسي موجود في مكان عملهم، بينما يقول واحد من أصل ثمانية من العاملين في شركات كبيرة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات تحرش جنسي في شركتهم.

وعلاوة على ذلك، فإن واحدا من أصل 10 أفراد يدركون فجوة في الأجور بين الجنسين في شركتهن، حيث أجر المرأة أقل مقارنة بأجر الرجل.

وقالت الدكتورة كارول إيستون أوب، المديرة التنفيذية لصندوق المرأة الشابة: "إن الشابات لا يفتقرن إلى الطموح، ولكن غالبا ما يعيقهن أصحاب العمل الذين يمارسون التمييز ضدهن على علم أو دونه".

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