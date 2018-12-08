عائلة مزارعين تفقد مدخراتها: ماعز تأكل 20 ألف يورو نقداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صُدمت عائلة سيميتش وهم من المزارعين في وسط صربيا، بقيامِ الماعز "بيلكا" الجائعة بأكلِ مبلغ 20 ألف يورو نقداً، كان صاحب المزرعة يدخره من أجل توسيع المزرعة العائلية.

ولفتت زوجة ابن المزارع ميلينا سيميتش إلى أنّ "والد زوجها خرج في الصباح لإطعام الماشية، لكنه لم يلاحظ أنّ الباب الأمامي للمنزل قد ظلّ مفتوحاً"، مشيرةً إلى أنّ "بيلكا دخلت المنزل وبدأت بتناول النقود عن الطاولة".

وأوضحت عائلة سيميتش أنّ "المال كان موجوداً على الطاولة قبيل الاجتماع مع البائع".

وإثر ذلك، فإنّ العائلة قرّرت التخلص من الماعز "بيلكا" التي عاشت لديهم لسنوات عديدة، حيثُ قام صاحب المزرعة بذبحها وإطعامها للصحافيين الذي توافدوا إلى المزرعة لتغطية الخبر.

مصدر الصورة: instacom.ru

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