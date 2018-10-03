اليوغا مع الماعز.. آخر صيحات اللياقة البدنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

يمارس الأشخاص رياضة اليوغا والتأمل من أجل الوصول إلى أقصى درجات الصفاء النفسي، ولكن هل من الممكن أن تحصل على هذه النتائج المبهرة بوجود "ماعز".

"يوغا الماعز" آخر صيحات الرياضة تنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم تقضي بممارسة اليوغا مع الماعز داخل قاعات الرياضة أو خارجها في الطبيعة.

مشاركة الماعز في حصص اليوغا قد تبدو غريبة نوعا ما إلا أنها نجحت في استقطاب العديد من عشاق هذه الرياضة.

يسمح للماعز بالدخول والقفز والاستمتاع بمداعبة ممارسي اليوغا لها، بل وتسلق ظهورهم إذا كانوا في حالة الانحناء.

يقول "جاجيه خافيير" أحد المشاركين في رياضة اليوغا مع الماعز "أنا هادئ ومتحمس ومتوتر بعض الشيء."

من الصعب على الناس أداء اليوغا مع الماعز. قد يشعرون بالتعب،ولكنهم أكثر سعادة وأكثر استرخاء روحيا عند اللعب مع الماعز.

وتعتبر اليوغا من الرياضات التي تساعد على التخلص من التوتر والاكتئاب والتخلص أو التقليل من بعض أنواع مرض السرطان وغيرها.

قد تكون الفكرة غريبة، لكنها نجحت في جذب المئات من المعجبين.

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