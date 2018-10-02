أشبال التلقيح الصناعي يحيون الأمل بإنقاذ فصيلتهم من الإنقراض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف علماء في جامعة بجنوب أفريقيا عن نجاج أول تجربة تلقيح صناعي لشبلين من الأسود، وذلك بعد 5 أسابيع من ولادتهما.

وكانت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية كشفت أن الشبلين، الذكر فيكتور والانثى إيزابيل، يعيشان حياة "صحية وطبيعية" بعد ولادتهما بفترة وجيزة، وهو ما يبعث الأمل في انقاذ فصائل الحيوانات الأخرى المهددة بالانقراض بما في ذلك نمر الثلج النادر، الذي يوجد حوالي 5000 إلى 6500 شبل حول العالم.





وقال ايمك لويدرز وهو عالم مشارك في الدراسة في بيان له إن تقنيات المساعدة على الانجاب أداة جديدة لحفظ فصائل الحيوانات المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أنها ليست الحل الوحيد فهناك العديد من الوسائل الأخرى.



فيما قال اندري جانسووينت مدير معهد ابحاث الثدييات بجامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا أن الشبلين ولدا في 25 اغسطس الماضي ويتمتعان "بصحة جيدة وطبيعية".

وبعد 18 شهراً من التجارب المكثفة، استطاع فريق جانسويندت جمع الحيوانات المنوية من أسد ثم انتظروا لحين العثور على مستويات هرمونية مرتفعة لدى إنثى الأسد ليتم تلقيحها بشكل صناعي.

وأضاف جانسوويند ان الأمر يمكن تكراره، حيث يأمل العلماء في استخدام هذه التقنية في إنقاذ فصيلة من القطط الضخمة المهددة بالانقراض.

وينقرض الأسود في 26 دولة أفريقية فيما تراجعت الأعداد في البرية 43 في المئة على مدى العقدين الماضيين، وفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، الذي يدرج الأسد الأفريقي على قائمة الحيوانات المعرضة للخطر.

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مصدر الصور: جريدة الاندبنتدنت البريطانية