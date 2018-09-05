تحطيم رقم قياسي لقلب أكبر شطيرة لحم برغر في صربيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

نجحت مجموعة من الطهاة الصربيين في قلب قطعة لحم تزن أكثر من 66 كيلوغراما في مهرجان شواء سنوي في مدينة ليسكوفاتش الجنوبية، بهدف كسر رقم قياسي خاص بهم لتحضير أكبر برغر على الطراز الصربي في العالم ، والمعروف باسم "بليسكافيكا".

و قد تطلب هذا التحدي مشاركة أكثر من 7 طهاة جاؤوا من مختلف المدن المجاورة.

تم استهلاك أكثر من 66 كيلوغراما من اللحم المفروم لصنع هذه الشطيرة. ركز الطهاة على اضافة النكهة الصربية من خلال استعمال توابل اشتهرت بها المنطقة.

استطاع 3 من الطهاة كسر رقم قياسي جديد من خلال قلب هذه الشطيرة خلال مرحلة طهيها.

تم انجاز هذا التحدي خلال مهرجان الطعام الأشهر في أوروبا, هذا المهرجان السنوي الذي يقام في ليسكوفاتش، مدينة في جنوب صربيا يشهد حضور العديد من هواة الشواء و الطبخ. و يستقبل كذلك أكثر من 1000 طاهي متخصص في الشواء من جميع أنحاء العالم وذلك لإظهار مهاراتهم في مسابقة لنيل لقب أفضل طاهي.

يعد المطبخ الصربي من أعرق المطابخ الأوروبية الذي يستند أساسا على اللحوم باعتبارها المكون الأكثر وفرة و استعمالا. و يشتهر هذا المطبخ باستعماله للتوابل الشرقية و البحر الأبيض المتوسط .

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