هل تذهب إلى فندق يعمل فيه ديناصورات؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

"ربشين" لكن من نوع آخر لا يوجد هنا شاب أو شابة لاستقبال النزلاء بل ديناصورات.

روبوتات على شكل ديناصورات تستقبل النزلاء في فندق "هينا" بمدينة ناكازاكي في اليابان.. وهو أول فندق في العالم موظفوه روبوتات، تتحدث الديناصورات باللغات اليابانية والانكليزية والكورية بطلاقة لتخدم النزلاء في الفندق، وأثارت هذه الديناصورات المتواجدة في الاستقبال إعجاب الزبائن.

ديناصور روبوت يرتدي قبعة ويرحب بالضيوف في مكتب الاستقبال ويسجل وصول النزلاء الجدد ويدير مكتب الاستقبال.

نوع جديد من الاستقبال في الفنادق اليابانية تجربة تعيدنا إلى عصور الحيوانات المنقرضة، حيث يتفاجأ كل من يرتاد فندق "هينا" بمدينة ناكازاكي في اليابان، برؤية ديناصورات آلية وموظفات روبوتات يقومون باستقبال الضيوف وتسجيل بيانات الدخول.

تقول إحدى النزيلات عن تجربتها "الديناصورات بدت مثيرة للاهتمام وأعتقدت أن إبني سيحبها، إبني سعيد حقا لقد كان هناك روبوت على شكل بيضة داخل الغرفة ولعب بها كثيراً"

ويحتوي فندق (هينا) على 72 غرفة، ويعمل به 80 موظفا من الروبوتات وما يقارب 15 موظفا من البشر.

الموظفون البشر هم على استعداد للتدخل في حال حدوث خلل تقني لكن الاعتماد الرئيسي على الروبوتات في كل شيء بدءا من الاستقبال إلى التنظيف وغيرها.

ظهرت الروبوتات بملابس متنوعة، وجميعها تعمل بنظام آندرويد، وهي مصممة للعمل بسلوكيات النساء اليابانيات كذلك تتحدث الإنكليزية والكورية واليابانية بطلاقة.

وفي الوقت الحاضر تمثل الروبوتات 50% من موظفي الفندق، ولكن الإدارة تأمل في زيادة هذه النسبة إلى 90% بالمستقبل، وسيساعد توظيف الروبوتات على خفض التكاليف، وبالتالي خفض معدلات أسعار الغرف.

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