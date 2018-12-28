سعرها خيالي.. دراجة سباق مطلية بالذهب من عيار 24 (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "غولد جيني" البريطانية دراجةً مطليةً بالذهب، وقد أطلقت عليها تسمية "دراجة السباق الذهبية للرجال - عيار 24 قيراط).

ونشر موقع "ذا إنسايدر" فيديو لهذه الدراجة المعروض في صالة عرض الشركة المتخصصة بطلاء الذهب، حيثُ يبلغ سعرها 327,970 دولار أمريكي (250 ألف يورو).

وتمّت صناعة هيكل الدراجة من الألومنيوم، الذي جرى طلاؤه بالذهب عبر خطواتٍ عديدة تتمثل في إعطاء الألومنيوم بعد تنظيفه شحنات كهربائية سالبة (-). بعد ذلك، يتمّ رشه بـ"الماء المتأيّن"، ثم يتم طلاؤه بسائل تحوي تركيبته على الذهب، ليصار بعد ذلك إلى إعطاء الألومنيوم شحنات كهربائية إيجابية (+). ويساهم هذا الأمر في جعل السائل يلتصق بشكلٍ تام، إذ أنّ الألومنيوم تعرض لشحنات سلبية في البداية.

وفي هذا الإطار، يقول لابان رووميس، مدير الشركة أنّه "من المدهش أن ترى شيئاً يتحول ذهباً، وشركتنا تعمل على طلاء الكثير من الأشياء بالذهب. أمّا بالنسبة للدراجة هذه، فلا يمكن لأي شيء إزالة الذهب عنها".

ولدى "غولد جيني" الكثير من المنتجات الذهبية المميزة التي يتمّ عرضها على زوّار صالة العرض، والتي تتّسم بشكلها الرائع الذي يضفي الذهب عليها لمعاناً وبريقاً.

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