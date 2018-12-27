الذهب يسجل ارتفاعا في ظل مخاوف المستثمرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 1،270.71 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 19 حزيران/يونيو. ويرى مختصون مثل يويتشي إيكميزو، مدير فرع طوكيو في بنك آي.سي.بي.سيستاندرد، أن القلق يساور المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، ولذا يقبلون على الأصول الآمنة مثل الذهب.



في دبي، يمكن شراء 22 ألف بسعر 144.50 درهم ويمكن للمشترين الحصول على 24 ألف درهم بسعر 153.75 درهم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 1272.7 دولار للأونصة.

ومع ذلك ، أدت البيانات الأمريكية المتفائلة وعلامات تخفيف التوترات التجارية بين واشنطن وبكين إلى الحد من الطلب على المعدن.

تشير المبيعات القوية خلال موسم التسوق في الولايات المتحدة إلى أن ثقة المستهلك لم تتراجع بالكامل بسبب التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم الأمريكية، في حين أن وسائل الإعلام تشير إلى أن فريقًا تجاريًا أمريكيًا سيسافر إلى بكين لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين تهدئة أعصاب المستثمرين.

وارتفعت الأسهم الآسيوية تماشياً مع قفزة في وول ستريت حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1000 نقطة للمرة الأولى يوم الأربعاء.

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