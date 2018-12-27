ألمانيا تدرس فرض ضريبة على دخول المساجد.. لماذا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نواب ألمان عن توجه حكومي الى فرض ضريبة على دخول المساجد وذلك على غرار ضرائب الكنيسة المفروضة على المسيحيين. وتهدف الفكرة إلى جعل المساجد مستقلة عن المانحين الأجانب، حيث تعتمد المساجد في ألمانيا على التبرعات، مما يثير مخاوف السلطات بشأن التمويل المحتمل من قبل المنظمات والحكومات الأجنبية.



وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هناك ما بين 4.4 و 4.7 مليون مسلم يعيشون في ألمانيا. واتفق حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط على أن فرض ضريبة على المساجد قد يساعد الإسلام في ألمانيا على أن يصبح أكثر استقلالية.

وأيد مؤسس جامع برلين التقدمي، سيران أتيس، قائلاً "في المستقبل كل ما يحتاجه المجتمع يمكن أن يدفع من قبل أفراده أنفسهم". كما تستخدم العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا والسويد وإيطاليا، الضرائب الكنسية لتمويل المؤسسات الكاثوليكية والبروتستانتية، لكنها تعرضت لانتقادات لكونها إلزامية على المسيحيين، ويتم تجميعها من قبل الحكومة.

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