وفد أمريكي يزور الصين الشهر المقبل لإجراء محادثات تجارية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصدرين مطلعين، الأربعاء، أن وفدا تجاريا أمريكيا سيتوجه إلى بكين في الأسبوع الثاني من يناير /كانون الثاني لإجراء مباحثات مع مسؤولين صينيين.

وقالت بلومبرغ إن الوفد سيكون برئاسة نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري غيريش وسيضم أيضا نائب وزير الخزانة للشؤون الدولية ديفيد مالباس.

ولم يستجب مكتب الممثل التجاري الأمريكي أو مسؤولو وزارة الخزانة لطلب التعليق على نبأ الرحلة، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرغ".

ويمثل اجتماع الشهر المقبل أول جولة حوار مباشرة منذ اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين، خلال قمة العشرين في الأرجنتين في وقت سابق الشهر الجاري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأسبوع الماضي إن الوفد الأمريكي ونظيره الصيني أجريا مناقشات هاتفية.

اقرأ أيضا:

الصين تلغي رسوم بعض السلع في 2019