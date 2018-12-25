الصين تلغي رسوم بعض السلع في 2019

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رويترز)

تخططُ الصين أنها تنوي إلغاء بعض رسوم الواردات والصادرات في 2019 من أجلِ توفير المواد الخام في ظلِ التوتر التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت وزارةُ المالية الصينية إن رسومَ الواردات المفروضة على ما تسمى بالوجباتِ البديلة ستُلغى اعتبارا من الشهر المقبل عام 2019.

و يشمل القرار الصيني إلغاء رسوم الصادرات والواردات المفروضة على عدد من السلع, بما في ذلك ضريبة تصدير على الوجبات البديلة التي تستخدم في غذاء الحيوانات.

وبينما استأنفت الصين بعض مشترياتها من فول الصويا الأمريكي، فإن الرسوم المفروضة على بذور الزيت الأمريكية ما زالت قائمة. وقد يكون من شأن إلغاء الرسوم على الوجبات البديلة المساهمة في تحسين الاعتماد على إمدادات غذاء الحيوانات في الصين وفقا لما ذكره محللون.

والولايات المتحدة ثاني أكبر موردي فول الصويا للصين, ووصلت قيمة هذا المكون في التجارة بين البلدين إلى 12 مليار دولار في عام 2017.





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