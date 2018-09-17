دراجة ذاتية القيادة من "بي أم دبليو"

خبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

أزاحت شركة "بي إم دبليو" الألمانية النقاب عن نسخة ذاتية القيادة من دراجتها النارية "r1200gs"، بخصائص مثيرة ومتنوعة.

وأظهر مقطع فيديو، منشور على صفحة الشركة في يوتيوب، الدراجة، التي استغرقت عامين لتطويرها، وهي تجول وتصول في الشوارع بدون أي سائق.

والدراجة النارية، حسب ما يرصد المقطع، قادرة على القيام بكل شيء بمفردها، مثل الانعطاف والتوقف والإسراع.

لكن الشركة قالت: "لا تتوقعوا رؤية هذه الدراجة قريبا على الطرق"، مضيفة أنه "لم يتم تطوير الدراجة النارية ذاتية القيادة من أجل العملاء، بل لاكتشاف المزيد حول أفضل الطرق لتطبيق ميزات السلامة الجديدة".

ويتوقع أن يساعد هذا النموذج الأولي للدراجة على معرفة ديناميكياتها، وتحديد ما إذا كان وضعها المستقبلي يشكل "خطرا أم لا"، وفق ما قال ستيفان هانز، مهندس السلامة في "بي إم دبليو".

وأضاف "سيتم استغلال الدراجة لتطوير أنظمة أمان جديدة تهدف إلى حماية السائقين غير المباليين".

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