حفاظاً على البيئة.. 7 منتجات تساهم في تقليل كميات النفايات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبرُ مسألة تصريف النفايات الصلبة من أكثر المسائل حساسية لدى الكثير من البلدان. فأكثر الدول تعتمدُ على معامل فرزٍ ومعالجة وإعادة تدوير لهذه النفايات، كما أنّ البعض الآخر يعتمد تقنية الحرق أو التفكك الحراري Waste to energy، أي تحويل النفايات إلى طاقة.

وفي العديد من البلدان العربية، هناك الكثير من هذه المعامل، في ظلّ وجود أزماتٍ عديدة على هذا الصعيد. فلبنان مثلاً، يعاني من أزمة نفايات من 4 سنوات، نتيجة عدم الارتكاز إلى أي حلٍّ يتوافق مع الحلول المعتمدة عالمياً، لا سيما وأنّ حكومة البلاد هناك استحدثت مطامر للنفايات.

ولذلك، فإنّ الحل على صعيد هذه الأزمة والتعامل مع هذا الملف، يجب أن ينطلق من ثقافة بيئية أساسها فرز النفايات بغية إعادة تدويرها. في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنّ 9% فقط من البلاستيك يتمّ إعادته. ولكن في الواقع، ورغم أهمية ثقافة الفرز، فإنّ هناك أمراً أساسياً يبقى في غاية الأهمية، وهو في كيفية تقليل كميات النفايات العضوية في الإستهلاك اليومي. هذا الأمرُ يحتاج إلى تحول جذري في السلوك، وهذا ما توفره بعض المنتجات التي تساهم في ذلك، وإليكم أبرزها:

1- كيس القماش للحاجيات

يتوجه كل واحدٍ منا إلى السوق لشراء حاجياته، وتقدم له المتاجر أكياساً من الورق أو النايلون لوضع أغراضه بها. هذا الأمر سيزيد من حجم النفايات، لأن أغلب الناس يعمدون إلى رمي هذه الأكياس في القمامة. ولذلك، فإنّ الحل يمكن في الإستعاضة عن هذه الأكياس بكيس قماش تحضره معك من المنزل، لتضع فيه كل حاجياتك، الأمر الذي سيخفف عليك عناء حمل أكياس كثيرة، وسيقلص من كمية الاكياس التي تريد رميها. وبالطبع، فإنّ هذا الكيس يستعمل دائماً، ويتم تنظيفه بالماء.

2- استخدام الأكياس البلاستيكية

هذه الأكياس رائعة لحفظ الخضروات فيها، بدلاً من أكياس النايلون. تتميز هذه الاكياس بألوانها وأحجامها المتعددة، وقابلة للغسل ولإعادة الاستخدام.

3- علبة شامبو

بدلاً من أن تشتري علبة الشامبو البلاسيتك، قم بإحضار هذه العلبة التي تساهم في استغنائك عن الأخرى في البلاستيكية. كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى المتجر، وطلب تعبئة هذه العلبة التي تستطيع استخدامها مرات عديدة.

4- كوب القهوة الزجاجي الخاص بك

بدلاً من أن تشتري القهوة الجاهزة الموضوعة في أكوابٍ من الكرتون، اعمد إلى صناعة قهوتك بنفسك ووضها بفنجانك الزجاجي الخاص.

5- تحويل النفايات العضوية إلى سماد

يمكنك تحويل الفضلات الغذائية إلى سماد للمزروعات، الأمر الذي يوفر كميات من النفايات من جهة، ويؤمن غذاءً مهماً للشتول. ما عليك فعله هو استخدام صندوق للسماد، وهو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما أنه يتضمن فلتر قابل لإعادة الإستخدام للتحكم برائحة النفايات.

6- العلب الزجاجية

يمكنك استخدام هذه العلب لتخزين الأطعمة من الفواكه والخضروات بدلاً من وضعها في أكياس النايلون.

7- مطبعة "إيكوتانك"

لا تحتاج هذه المطبعة إلى قوارير من الحبر. يمكنك شراء الحبر الأقل تكلفة لملء المطبعة، وعندها لن تكون بحاجة إلى المحابر البلاستيكية التي سترميها فيما بعد.

مصدر الصور: popsci.com - teleSUR English

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