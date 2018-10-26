سبايدرمان الفرنسي يتسلق برجا شاهقا في لندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تسلق الرجل العنكبوت الفرنسي ألان روبير أحد أعلى مباني العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس بدونِ استخدامِ حبال لتعتقله الشرطة على قمةِ المبنى. واستغرق الأمر ساعة من الرجل البالغ من العمر ستة وخمسين عاما لتسلق برجِ هِـيرون الذي يبلغ ارتفاعه 230 مترا في الحي المالي بالمدينة.

ومنعت الشرطة الحشود من الاقتراب بينما كان يشق طريقه صاعدا لأعلى. وكانت الشرطة في انتظار روبير عندما وصل إلى قمة برج هيرون. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض عليه لتسببه في إزعاج عام وهو محتجز حاليا.

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وأخذته هوايته التي بدأها وهو في سن الحادية عشرة إلى أكثر من 150 ناطحة سحاب في مختلف أنحاء العالم ومنها برج خليفة في دبي أعلى بناية في العالم وبرج إيفل ودار أوبرا سيدني. وكثيرا ما يتسلق المباني دون إذن وسبق أن ألقي القبض عليه عدة مرات.

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