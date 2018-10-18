محاصيل القهوة في خطر، بسبب داء فتاك!

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل)

القهوة معشوقة الملايين ورفيقة الصباح في خطر، فهل ستصبح القهوة عملة نادرة؟

إذ يواجه مزارعو القهوة في القارة الأمريكية اللاتينية موسماً كارثياً هذا العام جراء انتشار مرض يصيب نبتة البن وقد يصل حجم الخسائر إلى مليارات الدولارات.



فينتشر الداء الذي يُعرف بـصدأ أوراق القهوة في حقول البن ويذكر أن هذا المرض أدى إلى انهيار صناعة القهوة في سريلانكا خلال ثمانينيات القرن الماضي.



الخسائر الناجمة عن المرض، الذي يؤدي في العادة إلى إتلاف أوراق القهوة، في أمريكا الوسطى ستصل إلى 3.2 مليار دولار، وتضررت شركات كبرى تشرف على إنتاج حصص مهمة من القهوة في العالم.



وتهدد المشكلة بالقضاء على محصول البن في أمريكا اللاتينية بالكامل ما سيؤثر على توافر البن وسعره أيضاً.

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