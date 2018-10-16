"هوكينغ" يكشف قبيل وفاته عن ظهور "بشر خارقين" في كتاباته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ترك عالم الفيزياء "الأسطوري"، "ستيفن هوكينغ" وراءه مجموعة من الأعمال العلمية، التي سلطت في الحقيقة الضوء على أحلك أجزاء الكون، فماذا قال عن البشرية؟



على رغم رحيل هذا العالم الشهير ذو الإرادة الحديدية قبل أشهر، فلا يزال العالم الفيزيائي البريطاني "هوكينغ" يثير الجدل، لا سيما في كتاباته الأخيرة، حيث تنبأ بظهور نوع جديد من البشر يتميزون بقدرات وإمكانيات خارقة، في كتاب "إجابات موجزة لأسئلة كبيرة"، الذي ينشر الثلاثاء، (وهو مجموعة من المقالات العلمية)، لا يتردد هوكينغ في مناقشة مواضيع مثل سيطرة الآلات والذكاء الاصطناعي، وأكثر ما يهدد الأرض، واحتمالات وجود حياة ذكية في الفضاء، وفق موقع "يورونيوز".

الذكاء الاصطناعي

يرى "هوكينغ" أن سلالة من البشر الخارقين سوف تسيطر على العالم وتتغلب على نظيراتها، بل ويمكن أن يدمرها، عبر استخدام الهندسة الوراثية، وحول ذلك، أكد الفيزيائي، على أهمية تنظيم الذكاء الاصطناعي، بالقول: "في المستقبل، قد يطور الذكاء الاصطناعي إرداته الخاصة، والتي ستكون في صراع مع إرداتنا"، كما شدد على إيقاف سباق نحو التسلح الذاتي من المحتمل أن يبدأ قريبا، لتجنب وقوع كارثة على البشرية..

مستقبل الأرض

يتطرق العالم الراحل إلى موضوع آخر، إذ يرى أنه في مرحلة ما من الألف سنة القادمة، فإن الحرب النووية أو الكارثة البيئية "ستشل الأرض"، ويضيف أنه ومع ذلك، فإن "جنسنا الماكر سيجد طريقة لتجنب الكوارث الي ستصيب الأرض وسيبقى على قيد الحياة، بالمقابل، فإن الأنواع الأخرى ربما لن تتمكن من فعل ذلك".

ويرى "هوكينغ" أن أولئك الذين سيهربون من الأرض هم "البشر الخارقون"، كما كتب: "سيتمكن الناس خلال القرن الحالي من اكتشاف كيفية تعديل ذكائهم وغرائزهم، لكن بعضهم لن يتمكنوا من مقاومة الإغراءات المتعلقة بإمكانية تحسين سماتهم البشرية، كالذاكرة ومقاومة المرض وطول العمر"..

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