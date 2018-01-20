مدينة االضباب تتحول الى مدينة أضواء

أخبارالآن | لندن - بريطانيا (وكالات)

انطلق مهرجان "لوميير لندن" الذي يزين العاصمة البريطانية بالأضواء المبهرة وسط إقبال كثيف من البريطانيين. ويعد مهرجان الأضواء المهرجان الأكبر في تاريخ العاصمة البريطانية "لندن"، ويشارك فيه كثير من فنانى الضوء الدوليين، وهو الأضخم مقارنة بنسخ من الحدث سبق تنظيمها في مدن كبيرة مثل سيدني الأسترالية وبرلين الألمانية وليون الفرنسية.

المهرجان يوفر لسكان العاصمة فرصة مجانية للاستمتاع بأضوائه المتوهجة، كما يقدم أشكال متنوعة للأعمال الفنية من صنع فنانين بريطانيين وأجانب تراوحت ما بين الإضاءة الثلاثية الأبعاد، واللوحات المضيئة التفاعلية التى انعكست على معالم بارزة فى المدينة.

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