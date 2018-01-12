مهرجان ضيافة في دبي يكرم نجوما من حول العالم في دورته الثاني

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ضيافة التكريمي بدبي يوم أمس وسط حضور عدة شخصيات عامة وفنية عربية، بالإضافة الى تكريم عدد من الشخصيات الناجحة والمبدعين في افتتاح المهرجان

ومن أبرز الذين تم تكريمهم في هذه الدورة من المهرجان هم الفنان وائل كفوري والمطرب الشاب " آبو" اضافة إلى المخرج وليد ناصيف والملحن فايز السعيد وغيرهم من نجوم العالم، كما حضر الافتتاح كوكبة من الفنانين مثل حياة الفهد والممثلة التركية ألشينن والسورية ديما الجندي

وكرم المهرجان عدد من الشخصيات التي حققت نجاحات مثل السعودية رها حسن محرق التي تعتبر أول سعودية تصعد إلى قمة جبل إفرست، والمخرج الامراتي سعيد سالمين المري والمطربة الاوكرانية ارينا دومسكي والتي قدمت فقرة غنائية في الحفل بجانب فايز السعيد ووائل كفوري.

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