كيف تجعل من العام الجديد بداية للنجاح؟

اخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الأخبار)

ساعات قلیلة ونطوي صفحة عام 2017 ،ونبدأ سنة جدیدة، يقول خبراء في التنمية البشرية أنه من المثمر أكثر بكثیر بالنسبة لنا أن نركز على الصعيد الشخصي.

ودائما مع نھایة السنة تسأل أسئلة مثل، إلى أي حد نجحت في تحقیق أھدافي التي وضعتھا في نھایة السنة الماضیة؟ ما الجوانب التي یجب أن أولیھا المزید من الاھتمام؟

مجلة «سیكولوجي توداي» قدمت 5 نصائح لقرائھا لتكون سنة أكثر نجاحا:

واجه الجانب المظلم في شخصیتك، اجعل كل شيء كان في الظلام أن یظھر على السطح لتراجع نفسك، ھذا الوقت من السنة مناسب لإعادة تقییم أفعالك وتصرفاتك.

تخلص من الأشیاء غیر المفیدة: التي لا تخدمك أو تعیقك عن تحقیق أھدافك، وھذا ینطبق بالتأكید على الضغائن والمشاكل العاطفیة السابقة، وحتى المعتقدات التي لم یعد لھا معنى بالنسبة لنا لا تأخذ معك قصص الماضي ولا تحملھا في السنة الجدیدة، تخلص منھا.

لا تأخذ تعھدات لتنفیذھا في السنة الجدیدة لأنھا من السھل أن تقولھا بفمك أو تعلنھا لكن التنفیذ یكون صعب ومرھق، مثلا أن تقول سأفقد 10 كلیوجرامات من وزني، سیزید مرتبي للضعف، كلھا أھداف من الصعب تحقیقھا لكن بدلا من التعھدات، قل سأفكر بجدیة في أن أنقص وزني.

ضع ھدفا واحدا بالسنة الجدیدة ولا تشتت نفسك بالأھداف الكثیرة: تحقیق ھدف واحد حقیقي سیأخذ من وقتك ومجھودك وطاقتك أیا كان ھذا الھدف سواء إنقاص وزنك أو تعلم لغة جدیدة أو البدء في جلسات لتعلم الموسیقى.



ضع لنفسك طقوس تذكرك بتقدمك في الحیاة: مثل أن تغیر نظامك في الأكل لتساعد نفسك على تعزیز طاقتك البدنیة.