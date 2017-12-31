الاستعداد للإختبارات يجتاح تويتر السعودية

... شيء بقلبي بقوله.. وسم سعودي للفضفضة تفاعل مغردون سعوديون مع وسم "#شي_بقلبي_بقوله"الذي حصد الآف التغريدات متصدرا قائمة الوسوم الأعلى تداولا بعدد تغريدات تجاوز الـ 75 ألف تغريدة حتى الآن..

... #غرد_مع_الآن: سعوديون يعلنون #لا_اثق_في نستعرض يوميا أكثر الهاشتاقات انتشارا على موقع تويتر وقد كان أبرزها ليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية وسم #لا_اثق_في.

... الطرق التي تستخدمها داعش لتهديد امريكا انتقلت الحرب في العراق ضد الارهاب من الميدان الى مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر وبعد متابعتها لمواقع التواصل الاجتماعي قالت مراسلة اخبار الآن جنان موسى أن " بموازاة الحرب على الارض هناك حرب شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي هذة الحرب ليست فقط من داعش وانما وزارة الدفاع الامريكية لاول مرة تنشر عبر تويتر فيديوهات للضربات العسكرية الموجهة لمواقع داعش داخل العراق والعمليات الانسانية والاغاثية التي يوزعوها على جبل سنجار وبالتالي داعش يستخدم تويتر بطريقة قوية لتوصيل رسائلها حيث اقدمت داعش مع بداية القصف الامريكي عليها باستخدام "وسم" بعنوان " اوباما يعلن قصف الدولة الاسلامية " وبالتالي بدأت داعش بالتهديد عبر تويتر بالهجوم على سفارات امريكية وتهديد باستهداف الامريكان المدنيين والعسكريين " .

... اليوم في التاريخ اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

... ولدت قبل الموعد بكثير.. تعرف على وزن الطفلة "المعجزة"! انتشرت أنباء تخص طفلة اسمها "إليورا شنايدر" التي ولدت بعد 21 أسبوعا فقط من حمل والدتها بها.. قد تجدون الأمر مستحيلا، لكن حصل فعلا في مستشفيات "كانساس" الأمريكية