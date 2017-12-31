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الاستعداد للإختبارات يجتاح تويتر السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

جاء وسم «#الاستعداد_للاختبارات» ضمن التغريدات الأكثر تداولاً ومشاركة بالمملكة، إذ أكد المشاركون أهمية وضع خطة مناسبة للمذاكرة وضرورة التركيز والإجتهاد للحصول على أفضل الدرجات.

وحاول المغردون المشاركين بالوسم طرح الأفكار والتجارب الخاصة والتي تمكن الطلاب من زيادة التحصيل والإدارك.
 

 

 

 

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