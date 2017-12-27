متحف أمريكي يعرض مكافأة خيالية لمن يحل لغز "سرقة فنية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بزنس إنسايدر)



في سنة 1990 تعرض متحف"إيزابيلا ستيوارت غاردن، بمدينة "بوسطن" الأمريكية للسرقة، حيث تسلل لصان متنكران في زي الشرطة للمتحف واختلسا منه قطع فنية تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار.. ورغم مرور أكثر من 25 سنة على حادث السرقة، فإن المتحف مازال متشبثا بأمل العثور على القطع، فعرض مكافأة قدرها تقريبا 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد على التوصل إلى المسروقات الفنية الثمينة.. هذا العرض مستمر للحادي والثلاثين من ديسمبر، حيث زودت إدارة المتحف الضعف على المبلغ المقترح سابقا، وفق موقع "بزنس إنسايدر"..

وفي تفاصيل السرقة التي وقعت في 18 مارس من سنة 1990، قاما اللصان بتقييد الحارسين ثم تمكنا من سرقة 13 قطعة فنية، وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، عام 2013، أنه فعلا تمكنا من التوصل إلى هوية المشتبه فيهما، لكنهما كانا لأسف قد فارقا الحياة، مما جعل مصير القطع الفنية يظل مجهولا، كما أن سيناريو السرقة غير المعتاد يظل مجهولا، وبذلك العملية كاملة تظل أمرا محيرا ولا يتم التوصل لحل لحد الآن..

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