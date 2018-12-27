للنساء.. 3 خلطات طبيعية جيدة تخلصكنّ من قشرة الشعر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثير من الأشخاص من قشرة الشعر، الامر الذي يشكل إزعاجاً لهم لاسيما النساء. ولذلك، يسعى كل ما يعاني من هذه المشكلة إلى القيام بالكثير من الخطوات للتخلص منها من بينها استخدام مركبات كيماوية. إلاّ أنّ هناك مكونات طبيعية تعتبرُ فعالة أكثر.

أسباب ظهور القشرة

تنجم فشرة الشعر بسبب جفاف فروة الرأس، والإفراط في إنتاج الزيوت عليها، إلى جانب تنظيف تنظيف غير جيد وغير منتظم للشعر، فضلاً عن نظام غذائي صارم وغير سليم. ولا بدّ من الانتباه إلى أنواع الشامبو التي غالباً ما تكون غير مناسبة للشعر ولا بد من الإنتباه إلى أن الإجهاد يساهم في تشكل قشرة الشعر، فضلاً عن الأكزيما والتهاب الجلد الدهني، والأمراض الجلدية الأخرى.

كيف نتخلص من القشرة نهائياً؟

هناك العديد من الخلطات التي تمكننا من التخلص من القشرة، وإليكم أبرزها:

- زيت شجرة الشاي: تحتوي مختلف أنواع الشامبو على نسبة 5% من زيت شجرة الشاي، الذي يساهم في تخفيف ظهور قشرة الرأس. لذلك، قومي بإضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي الى الشامبو المفضل لديك أثناء غسل شعرك، والمواظبة على استخدامك يقدم لك نتائج رائعة.

- خل التفاح: يعتبر خل التفاح علاجاً فعالاً جداً للقشرة، كون حموضته تغيّر درجة حموضة فروة الرأس. مما يجعل من الصعب على الخمائر والفطريات أن تنمو في فروة الرأس. لذلك، بادري إلى خلط ربع كوب من خل التفاح مع ربع كوب من الماء، ثم ضعي المزيج في زجاجة رش، وطبقيه على فروة رأسك، واتركيه مدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي شعرك كالمعتاد.

- زيت جوز الهند: ضعي خمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند على فروة رأسك، ودلكيها جيداً لبضع دقائق، ولا تغسلي شعرك إلا بعد مرور ساعة من الوقت. بإمكانك أيضاً استخدام أنواع الشامبو التي تشتمل في تركيبتها على زيت جوز الهند.

مصدر الصورة: مجلة هي

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