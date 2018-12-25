خلطاتٌ طبيعية تحافظ على نعومة يديكِ.. جرّبيها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تواجه المرأة العاملة الكثير من المشاكل التي تهدّد جمالها وبشرتها، إذ ليس لديها الوقت الكافي للإهتمام بنفسها كثيراً بسبب انشغالها بالعمل. وغالباً، ما تتعرض بشرة المرأة للتشققات والجفاف بسبب عدم الإعتناء الكافي بها.

وإنطلاقاً من هذه المشكلة، فإنّ هناك الكثير من الخلطات الطبيعية والسهلة التي يمكن للمرأة تطبيقها في المنزل للاهتمام ببشرة اليدين، فإليكِ أبرزها:

ماسك الملح والليمون والشوفان لإزالة الجلد الميت

- ملعقة صغيرة ملح البحر

- ملعقة صغيرة شوفان

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة التحضير:

- امزجي المكونات مع بعضها البعض، وافركي الخليط على بشرة يديك، بلطف.

- اتركي الخليط لمدة 10 دقائق، ثم أزيليه بالماء الفاتر.

- كرري هذه الخلطة مرة أسبوعياً، ثم قومي بوضع كريم ترطيب على بشرتك.

ماسك اللبن وماء الورد لترطيب البشرة

- ملعقة صغيرة لبن

- ملعقة صغيرة ماء ورد

طريقة التحضير:

- اخلطي المكونين مع بعضهما، وضعي الخليط على يديك لمدة 20 دقيقة.

- ازيلي الخليط بالماء الفاتر.

- كرريه مرتين أسبوعياً، ويمكنك تجربته بعد الماسك السابق.

ماسك زيت الزيتون وزيت جوز الهند والغليسرين

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة غليسرين

طريقة التحضير:

- ضعي المكونات مع بعضها، ثم على بشرة يديك.

- اتركي الخليط على بشرتك، ويمكنك النوم به.

كرري الماسك 3 مرات اسبوعياً، لضمان الحصول على بشرة يدين ناعمة، كما أنه يحمي أظافرك أيضاً من التقصف.

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