مذهل لبشرتك وشعرك.. تعرفي على 5 فوائد لزيت الأرجان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سيدتي )

اكتسب زيت الأرجان موخراً شهرة واسعة ، على الرغم من أنه زيت معروف وموجود في بلاد المغرب العربي منذ القدم ، فهو يصنع من حبوب شجرة الأرجان، وله فوائد رائعة للبشرة والشعر، إذ يحتوي على الأحماض الدهنية، وغني بالفيتامينات، التي تساعد على صحة البشرة والشعر .. اليك هنا 5 فوائد لزيت الأرجان

1. نعومة للشعر المجعد

يعمل على تنعيم الشعر وزيادة تماسكه خاصة إن كان يزعجك شعرك المجعد، ويعد ايضا بلسم طبيعي للشعر وهو ممتاز في عمل حمامات الزيت.

2. يوقف تساقط الشعر

يغذي الشعر من الجذور وبالتالي يحد من تساقطه لأنه يصل إلى البصيلة في فروة الرأس، وهو مرطب طبيعي للشعر، لا سيما الشعر الجاف.

3.لمعان وحيوية للشعر

زيت الأرجان غني بالأوميجا "3" فهو فعال في منح الشعر الصحة واللمعان ويعالج الشعر المتناثر، المتأثر بعوامل الجو والرطوبة.

4. تغذية للبشرة

يغذي البشرة الجافة إذ يحتوي على الأحماض الدهنية المفيدة، ويعالج بقع وكلف الشمس.

5. تنظيف البشرة

يمنح البشرة مظهرًا صحيًا ويساعد في علاج حب الشباب، كما أنه يلعب دورًا كبيرًا في تنظيف البشرة.

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