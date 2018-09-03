دراسة: جرعة من زيت الزيتون قد تعوض عن "الفياغرا"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

يشتهر زيت الزيتون بفاعليته وقدرته على حماية خلايا الدم من الأكسدة، لا سيما الحمراء منها، لاحتوائه على مادة "البوليفينول"، كما يحمي العظام من الإصابة بالهشاشة والترقق؛ لاحتوائه على مستويات عالية من الكالسيوم.. فهل من فوائد يخفيها هذا الدواء السحري؟

مؤخرا، خلصت دراسة جديدة إلى أن جرعة أسبوعية من زيت الزيتون قد تكون أفضل من استخدام "الفياغرا" من أجل زيادة القدرة الجنسية، وقال علماء في جامعة "أثينا" أشرفوا على الدراسة، إن تسع ملاعق مائدة من زيت الزيتون كفيلة بتقليص الضعف الجنسي بنسبة 40 في المئة..

وبالاضافة إلى هذا الحل، لزيت الزيتون فوائد طبية عديدة، منها الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والحفاظ على الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسد، ووجدت الدراسة أن 660 رجلا في عمر يراوح الـ 67 ممن اتبعوا حمية الشرق الأوسط، تحسنت قدراتهم وأداؤهم الجنسي..

وتتكون حمية الشرق الأوسط من الفاكهة والخضروات والبقوليات والسمك والمكسرات، بالإضافة إلى زيت الزيتون. كما تبين أن زيت الزيتون يزيد مستويات هرمون التستوستيرون بشكل كبير، إذ تسبب النسب الضئيلة منه مرض ضعف الانتصاب..



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