حبوب الشوكولا بجوز الهند.. مذاق لا يُعلى عليه!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من لم يجرّب طعم حبوب الشوكولا بجوز الهند فيكون قد فاته الكثير. فهي الحلوى الرائعة واللذيذة التي لا يمكن لأي أحد مقاومتها.

ولذلك، إليكم مقاديرها وطريقة تحضيرها في المنزل:

المقادير:

- ½ كوب جوز الهند

- ½ كوب سكر بودرة

- ملعقة صغيرة فانيليا

- 2 زلال بيض

- ملعقتان كبيرتان من الطحين

- كوب من الشوكولا الذائبة

طريقة التحضير:

- أولاً، يوضع جوز الهند في صحن ثم يضاف السكر البودرة، البيض، الفانيليا مع التقليب المستمر

- بعد ذلك، يضاف الطحين وتبدأ عملية العجن

- تُشكّل الكرات وتغمّس بجوز الهند

- وهنا، توضع الكرات في صينية مبطنة بورق الزبدة

- يتم ادخال الصينية إلى الفرن لمدة 20 دقيقة

- وفي الختام، تغمّس الكرات بالشوكولا الذائبة ثم تصبح جاهزة للتقديم.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: magltk

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