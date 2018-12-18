لا تتوقفي عن تناول الشوكولا لهذه الأسباب الصحية الـ5!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

إذا كنت تنوين التوقف عن تناول الشوكولات لتحافظي على صحتك ، فنحن هنا نقول لك بل عليك تناول الشوكولا يومياً من أجل صحتك ، وإليك 5 أسباب مبنية على دراسات علمية تثبت أن الشوكولا مفيدة لك ..

1. تغذية بشرتك

الشوكولاتة الداكنة هي في الواقع جيدة لبشرتك، هذا لأن الكاكاو يحتوي على "الفلافونول"، وهو نوع من المواد الكيميائية النباتية التي تعزز ترطيب البشرة، وتزيد الكثافة، وتحسن تدفق الدم إلى السطح، كما أنها تعزز حماية بشرتك الطبيعية من أضرار أشعة الشمس.

2. مليئة بالمعادن

الشوكولاتة الداكنة، كل "100" جرام تحتوي على "67٪ "من الحديد، كما أنها مليئة بالمعادن السليمة، مثل الزنك الذي يعزز المناعة، والبوتاسيوم، وهو جيد لموازنة ضغط الدم.

3. التفكير بذكاء

الشوكولاتة تجعلنا نشعر بأننا أفضل، لأنها تحتوي على "فينيلي ثيلامين" بكميات صغيرة، وهي نفس المادة الكيماوية التي تصنعها عقولنا عندما نقع في الحب، إضافة إلى ذلك فهناك نفس "الفلافونول"، التي تضيء بشرتك، وترتبط أيضًا بانخفاض في فقد الذاكرة.

قلب صحي

وفقًا لدراسات حديثة؛ فإن الشوكولاتة الداكنة تحافظ على الشرايين سليمة وغير مسدودة، وأيضًا تساعد على منع خلايا الدم البيضاء من الالتصاق بالجدران، وتعمل على الحفاظ على مرونة الشرايين.

تقلل خطر السكتة الدماغية

ثبت أن الكاكاو يخفض من نسبة الكوليسترول السيئ، ويقي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث أظهرت إحدى الدراسات انخفاضًا في المخاطر بنسبة "17٪".

اقرأ أيضاً :

رغم فوائده.. أضرارٌ عديدة قد يسببها البيض للجسم!

أدوية السكري والضغط تقاوم الخلايا السرطانية