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حلوى "السويسرول بالفراولة" اللذيذة.. حضّرها الآن في المنزل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من منّا لا يحب "السويسرول بـ الفريز"؟ إنها الحلوى الرائعة والمميزة، والتي يمكن تحضيرها بأسهل الطرق في المنزل.. فإليكم المقادير وطريقة التحضير:

المقادير

- زلال من 4 بيضات

- الصفار من 4 بيضات

- كوب من السكر

- كوب من الطحين

- رشة ملح

- كوب من مربى الفريز

- ملعقتان كبيرتان من مربى الفريز

- ملعقتان كبيرتان من برش جوز الهند

طريقة التحضير

- يوضع زلال البيض في مقلاة على النار ويخفق بمضرب يدوي حتى الحصول على القوام المناسب

- بعد ذلك، يوضع صفار البيض في صحن آخر ثم يضاف السكر

- يتم بعدها يخفق صفار البيض والسكر معًا بالمضرب الكهربائي

- يضاف الطحين مع الخلط بالمضرب اليدوي حتى تمام التجانس والحصول على القوام المناسب

- تضاف رشة من الملح مع التقليب المستمر

- يضاف مزيج زلال البيض مع التقليب ويسكب الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة. بعدها، تدخل الصينية إلى الفرن لمدة ربع ساعة

- يتم فرد الحلوى ثم تدهن بمربى الفريز، ليصار إلى لفّ الكيك على شكل أسطواني

- يدهن الوجه بملعقتين من مربى الفريز ثم يزين ببرش جوز الهند، ثم يقطع الكيك إلى حلقات ليتم تقديمه.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: cookpad.com

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