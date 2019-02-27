حلوى "السويسرول بالفراولة" اللذيذة.. حضّرها الآن في المنزل
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
من منّا لا يحب "السويسرول بـ الفريز"؟ إنها الحلوى الرائعة والمميزة، والتي يمكن تحضيرها بأسهل الطرق في المنزل.. فإليكم المقادير وطريقة التحضير:
المقادير
- زلال من 4 بيضات
- الصفار من 4 بيضات
- كوب من السكر
- كوب من الطحين
- رشة ملح
- كوب من مربى الفريز
- ملعقتان كبيرتان من مربى الفريز
- ملعقتان كبيرتان من برش جوز الهند
طريقة التحضير
- يوضع زلال البيض في مقلاة على النار ويخفق بمضرب يدوي حتى الحصول على القوام المناسب
- بعد ذلك، يوضع صفار البيض في صحن آخر ثم يضاف السكر
- يتم بعدها يخفق صفار البيض والسكر معًا بالمضرب الكهربائي
- يضاف الطحين مع الخلط بالمضرب اليدوي حتى تمام التجانس والحصول على القوام المناسب
- تضاف رشة من الملح مع التقليب المستمر
- يضاف مزيج زلال البيض مع التقليب ويسكب الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة. بعدها، تدخل الصينية إلى الفرن لمدة ربع ساعة
- يتم فرد الحلوى ثم تدهن بمربى الفريز، ليصار إلى لفّ الكيك على شكل أسطواني
- يدهن الوجه بملعقتين من مربى الفريز ثم يزين ببرش جوز الهند، ثم يقطع الكيك إلى حلقات ليتم تقديمه.
و "ألف صحة وهنا"!!
مصدر الصورة: cookpad.com
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