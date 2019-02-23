صحية وقليلة السعرات وتوفيرية! إليك وصفة كيك الشوفان بالموز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( 2am.ma )

الكيك أحد أصناف الحلويات المفضلة التي يتناولها الجميع ، لكنها أيضاً عالية السعرات ، لـذا يبحث البعض عن بدائل ووصفات أكثر صحية إذا كانوا ينوون خسارة بعض الكيلوغرامات ، هنا نضع بين يديكم وصفة كيك الشوفان بالموز ، واحدة من أكثر الوصفات شهرة وحلاوة ، هي سهلة و سريعة ومغذية وصحية ، وأيضا ًلا تكلف شيئاً ، مكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت !

المقادير

كأس شوفان أبيض

ملعقة صغيرة جبن

كأس حليب خالي الدسم

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة فانيليا

4 موزات مطحونة

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة كبيرة عسل أبيض

بيضتان

ملعقة كبيرة كاكاو

الطريقة:

يطحن الشوفان جيدا

تخلط كل المكونات وتوضع في قالب الحلوى

وتوضع في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة

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