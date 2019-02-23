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صحية وقليلة السعرات وتوفيرية! إليك وصفة كيك الشوفان بالموز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( 2am.ma  ) 

الكيك أحد أصناف الحلويات  المفضلة التي يتناولها الجميع ، لكنها أيضاً عالية السعرات ، لـذا يبحث البعض عن بدائل ووصفات أكثر صحية إذا كانوا ينوون خسارة بعض الكيلوغرامات ، هنا نضع بين يديكم وصفة كيك الشوفان بالموز ، واحدة من أكثر الوصفات شهرة وحلاوة ، هي سهلة و سريعة ومغذية وصحية ، وأيضا ًلا تكلف شيئاً ، مكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت ! 

المقادير 

  • كأس شوفان أبيض 
  • ملعقة صغيرة جبن
  • كأس حليب خالي الدسم
  • ملعقة صغيرة خميرة 
  • ملعقة صغيرة فانيليا
  • 4 موزات مطحونة
  • ملعقة صغيرة قرفة
  • ملعقة كبيرة عسل أبيض
  • بيضتان
  • ملعقة كبيرة كاكاو 

الطريقة:

يطحن الشوفان جيدا

تخلط كل المكونات وتوضع في قالب الحلوى

وتوضع في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة

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