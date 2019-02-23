صحية وقليلة السعرات وتوفيرية! إليك وصفة كيك الشوفان بالموز
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( 2am.ma )
الكيك أحد أصناف الحلويات المفضلة التي يتناولها الجميع ، لكنها أيضاً عالية السعرات ، لـذا يبحث البعض عن بدائل ووصفات أكثر صحية إذا كانوا ينوون خسارة بعض الكيلوغرامات ، هنا نضع بين يديكم وصفة كيك الشوفان بالموز ، واحدة من أكثر الوصفات شهرة وحلاوة ، هي سهلة و سريعة ومغذية وصحية ، وأيضا ًلا تكلف شيئاً ، مكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت !
المقادير
- كأس شوفان أبيض
- ملعقة صغيرة جبن
- كأس حليب خالي الدسم
- ملعقة صغيرة خميرة
- ملعقة صغيرة فانيليا
- 4 موزات مطحونة
- ملعقة صغيرة قرفة
- ملعقة كبيرة عسل أبيض
- بيضتان
- ملعقة كبيرة كاكاو
الطريقة:
يطحن الشوفان جيدا
تخلط كل المكونات وتوضع في قالب الحلوى
وتوضع في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة
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