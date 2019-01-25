بالتفاصيل.. إليكم أسهل وصفة لصناعة بسكويت لذيذ
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يحبّ الكثيرون أن يصنعوا البسكويت في المنزل، إذ يسمح لهم ذلك بإضافة الحشوات التي يريدون. ولذلك إليكم مقادير عجينة البسكويت وطريقة تحضيرها:
- المقادير
- كوبان من السكر الأبيض
- 4 أكواب من الطحين الأبيض
- كوبان من الزبدة
- 4 بيضات
- رشة من الفانيليا
- ملعقتان كبيرتان من "البيكنج باودر"
طريقة التحضير
- يخفق البيض ويخلط مع السكر والفانيلا والزبدة الذائبة
- يضاف الطحين الأبيض و"البيكنج باودر" الى المزيج
- يخلط المزيج جيداً حتى يتجانس ويتماسك
- تصنع قطع البسكويت يدوياً بحسب الرغبة
- تخبز قطع البسكويت في الفرن حتى تنضج.
و "ألف صحة وهنا"!!
مصدر الصورة: cookpad
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