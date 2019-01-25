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بالتفاصيل.. إليكم أسهل وصفة لصناعة بسكويت لذيذ

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحبّ الكثيرون أن يصنعوا البسكويت في المنزل، إذ يسمح لهم ذلك بإضافة الحشوات التي يريدون. ولذلك إليكم مقادير عجينة البسكويت وطريقة تحضيرها:

- المقادير

- كوبان من السكر الأبيض

- 4 أكواب من الطحين الأبيض

- كوبان من الزبدة

- 4 بيضات

- رشة من الفانيليا

- ملعقتان كبيرتان من "البيكنج باودر"

طريقة التحضير

- يخفق البيض ويخلط مع السكر والفانيلا والزبدة الذائبة

- يضاف الطحين الأبيض و"البيكنج باودر" الى المزيج

- يخلط المزيج جيداً حتى يتجانس ويتماسك

- تصنع قطع البسكويت يدوياً بحسب الرغبة

- تخبز قطع البسكويت في الفرن حتى تنضج.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: cookpad

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