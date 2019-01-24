المهلبية بالتين.. طبق لذيذ بـ3 مكونات فقط
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يعتبرُ طبق المهلبية من أكثر الأطباق الحلوة المشهورة في الوطن العربي، وتختلف تسميتها تبعاً للبلد. ففي مصر تعرف بالمهلبية، وفي سوريا تعرف بالمحلاية، أما في الجزائر فتسمى بالمحلبي وفي ليبيا محلبية. وتعتبر مهلبية الأرز الأكثر انتشاراً، ولكن هل جربتم طبق "المهلبية بالتين" اللذيذ؟
فلتذوقه، إليكم المقادير وطريقة التحضير:
المقادير
- كوبان من الحليب
- كوب من التين المجفف
- ملعقة ونصف ملعقة من السكر
طريقة التحضير
- يوضع كوبان من الحليب على النار
- ينقع التين المجفف بالماء الدافئ لمدة ساعة
- يضاف كوب من الحليب الساخن الى التين المجفف بعد نقعه
- ينقع التين بالحليب لمدة دقيقة ثم يخلط المزيج بواسطة الخلاط الكهربائي
- يضاف الخليط الى كوب الحليب الآخر ثم يضاف السكر
- يترك المزيج على النار حتى يغلي ثم يسكب في كاسات التقديم.
و"ألف صحة" !!
مصدر الصورة: الشيف العربي
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