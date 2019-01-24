المهلبية بالتين.. طبق لذيذ بـ3 مكونات فقط

... الرئيس المصري يكلف محلب إعادة تشكيل الحكومة عقب استقالتها كلف الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالته للرئيس أمس، بإعادة تشكيل الحكومة التي تعمل في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة بسبب تداعيات الاضطرابات السياسية التي تفجرت منذ مطلع عام 2011 ..

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