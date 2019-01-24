كوب الكاكاو بالقرفة.. دفء بنكهة شاعرية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
نقدّم لك طريقة سهلة ومبتكرة لتحضير شراب الكاكاو الساخن مع القرفة. لا شكّ في أنه شراب لذيذ ينصح بتحضيره في هذه الفترة من السنة.
المقادير
6 أكواب من الحليب
نصف كوب من بودرة الكاكاو
3 ملاعق من القرفة المطحونة
كوب من السكر
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقتان من الفانيلا
كوب من الكريمة
طريقة التحضير
يخلط السكر مع القرفة والكاكاو والملح
يوضع الحليب على النار حتى يغلي ثم يضاف اليه خليط السكر والكاكاو
يحرك المزيج جيداً حتى يتجانس ثم تضاف الفانيلا
تضاف الكريمة ويقدم الشراب.
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