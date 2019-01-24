كوب الكاكاو بالقرفة.. دفء بنكهة شاعرية

... قدمي لأسرتك صينية الريش بالفرن الريش أكلة شهية ولذيذة ولكن لا تقوم الكثير من السيدات بتحضيرها نظرا لإعتقادهم في صعوبة إعدادها، نقدم لك اليوم طريقة بسيطة وسهلة لتحضيرها.

... طريقة عمل البيتي فور نقدم لكم طريقة بسيطة وسهلة لتحضير البيتي فور لأسرتك في المنزل لتفاجئيهم هذا العام في عيد الفطر بتحضير كعك العيد والبسكويت والبيتي فور من صنع يدك وكل عام وأنتم بخير.

... طريقة الحمل بتوأم تبحث نساء كثيرات عن وسائل وطرق تساعدهن على الحمل بتوأم، ﻿ورغم أن ما يعزز فرص الحمل بتوأم عوامل تستند إلى 3 أمور: العامل الوراثي أو التلقيح الإصطناعي أو أطفال الأنابيب والمنشطات التي تعطى للمرأة لتقوية التبوض. لكن قد يكون هناك بعض الطرق الطبيعية للحمل بتوأم. تابعينا في هذا النص لتكتشفي ما هي طرق الحمل بتوأم اولاد.

... المعكرونة بالشمندر.. طبق الشتاء المميز يعمدُ الكثيرون إلى تناول الشمندر بشكل يومي خلالَ فصلِ الشتاء

... طاهٍ أسترالي يكشف عن 4 طرق مختلفة لتحضير النقانق طبق النقانق هو من الأطعمة الفاخرة في أستراليا، كما أنه من الأطباق الشعبية حول العالم.