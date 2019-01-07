ساندرا أوه.. أول آسيوية تفوز بجائزة "غولدن غلوب" بعد 40 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فازت الممثلة ساندرا أوه بجائزة "غولدن غلوب 2019"، كأفضل ممثلة في فئة مسلسل تلفزيوني درامي بمسلسلها "Killing eve"، لتصبح أول امرأة آسيوية تفوز عن هذه الفئة منذ 40 عاماً تقريباً، إذ فازت يوكو شيمادا لأول مرّة عام 1980 عن دورها في شوغون، وفقاً لموقع "buzzfeedsnews".

وساندرا أوه المولودة في كندا، حصلت على جائزة الغولدن غلوب 2006 كأفضل ممثلة في دور مساند في مسلسل عن دورها في مسلسل "غريز أناتومي"، كما حصلت بنفس الدور على جائزة نقابة ممثلي الشاشة 2006 لأفضل ممثلة في دور مساند بمسلسل درامي، وجائزة أفضل مجموعة. كذلك، فقد حصلت على جائزة نقابة ممثلي الشاشة 2004 لأفضل فريق ممثلين في فيلم كوميدي عن فيلم سايدويز.

وفيما يلي تفاصيل ومعلومات عن الممثلة ساندرا:

- ولدت ساندرا أوه في 20 يوليو/تموز عام 1971 في كندا وبدأت بالتمثيل وتعلم الباليه في سن صغير وحينما كانت تبلغ الـ10 من عمرها، كما شاركت بالتمثيل في مسرحية "The Wizard of Woe".

- درست ساندرا الدراما في مدرسة المسرح القومي بمونتريال، وحصلت على دور البطولة في المسلسل التلفزيوني The Diary of Evelyn Lau" في عام 1997، حازت على جائزة الجوزاء لأفضل أداء لممثلة في دور رئيسي في برنامج درامي أو مسلسل.

- تزوجت من الكاتب والمخرج أليكسندر باين وأول فيلم تعاونا فيه سوياً عام 2004 هو Sideways الفائز بجائزة الأوسكار.

- اشتهرت ساندرا بدور دكتور كرستينا يانج في المسلسل الدرامي الطبي Grey’s Anatomy، وفازت عن ذلك الدور بجائزة غولدن غلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة.

مصدر الصورة: buzzfeednews

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