في "دراما رمضان 2019".. ثنائيات فنية سيجمعها عمل واحد (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تبدأ خلال الفترة الحالية عمليات تصوير المسلسلات التي سيتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك القادم، والتي ستتنافس فيما بينها خلال الموسم الدرامي المرتقب. الملفت أنّ هذه المسلسلات ستجمع ثنائيات فنية لنجومٍ يتعاونون سوياً للمرة الأولى في عملٍ درامي.

فمن هم هؤلاء؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

بعد إعلان خطبتهما، سيجمع العمل الدرامي الجديد "الواد سيد الشحات" كلاً من الفنانين المصريين أحمد فهمي وهنا الزاهد، ومن المقرر بدء تصويره الأسبوع القادم.

نادين نجيم وقصي خولي

سيلاقي الفنان السوري قصي خولي النجمة اللبنانية نادين نجيم في مسلسل "خمسة ونص" الذي تنتجه شركة صادق الصباح. وستجسد نجيم دور طبيبة أورام في المسلسل الذي يناقش تأثير الإعلام على حياة الأشخاص اليومية.

تيم حسن وسيرين عبد النور

ينتظر المشاهدون الجزء الثالث من مسلسل الهيبة الذي يتعاون فيه الثنائي الفنان السوري تيم حسن والفنانة اللبنانية سيرين عبد النور. وكانت سيرين أكدت أن الشخصية التي تجسدها تعود لإمرأة قوية ومستقلة وتجمعها قصة حب جنونية ببطل العمل.

يوسف الخال وباميلا الكيك

يجمع مسلسل "دفاتر الماضي" الفنانين اللبنانيين يوسف الخال وباميلا الكيك، وقد بدأت تصويره قبل أيام قليلة. يجسد الخال دور فادي، أما باميلا فتجسد شخصية نايا.

أحمد السقا ومي عمر

سيلاقي النجم المصري أحمد السقا، زميلته النجمة المصرية مي عمر في مسلسل "ولد الغلابة" الذي تدور أحداثه حول فكرة الثأر في مصر، وقد بدأ تصويره قبل أسبوعين.

إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني

العمل الذي لم تتضح تفاصيله حتى الآن، من المقرّر أن يجمع الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، مع أحد أبطال فريق مسرح مصر الفنان حمدي الميرغني.

عابد فهد وستيفاني صليبا

هو العمل الأول الذي يشارك فيه النجم السوري عابد فهد مع النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا، وهو مسلسل "دقيقة صمت".

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