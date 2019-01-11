عادل إمام خارج السباق الدرامي الرمضاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أُوُقف مسلسل النجم المصري عادل إمام "فالانتينو"، ليخرج بذلك من السباق الرمضاني للعام الجاري 2019 لأول مرة منذ 7 سنوات.

إذ جرت التحضيرات للعمل الدرامي فعليا خلال الأسابيع الأخيرة، ورشحت أسماء النجوم الأساسيين في المسلسل، إلا أن القرار النهائي اتخذ بتأجيل المسلسل لرمضان 2020، نظرا لتعرض المسلسل لصعوبات أثناء التحضير له، كالتأخر في بناء الديكورات وعدم تسلم حلقات كافية لتعرض على مدى ثلاثين يوما.

كما أبلغ المخرج، رامي إمام، جميع العاملين بإمكانية الذهاب إلى عمل جديد كليا لرمضان 2019، في حال وصلتهم عروض لمسلسلات أخرى في الوقت المناسب.

ويذكر أن آخر ظهور رمضاني لإمام في مسلسل "عوالم خفية"، عام 2018، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ومن إخراج رامى إمام.

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