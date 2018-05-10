مسلسلات رمضان.. القائمة الكاملة على أغلب القنوات العربية

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة

يستعد العديد من كبار النجوم لعرض مسلسلات رمضان 2018 التي شاركوا فيها، في وقت ينتظر فيه العديد من المشاهدين استقبال الأعمال الدرامية المتنوعة بشوق، ويشهد سوق الدراما في شهر رمضان حركة كبيرة وإنتاجا غزيرا يتنافس فيه نجوم الوطن العربي والشاشات لتحقيق أعلى نسب مشاهدة..

في هذا الصدد يدخل غمار سباق المسلسلات على بعض القنوات الفضائية المختلفة في شهر رمضان 2018، نحو27 مسلسلا، عرضتهم "بوابة الأهرام" المصرية:

مسلسلات DMC



بالحجم العائلي

بطولة: يحيى الفخراني، ميرفت أمين، عمر حسن، يوسف سامي مغاوري، تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول سفير سابق ترك عمله في السلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعما في إحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه للزبائن.

نسر الصعيد

بطولة: محمد رمضان، أحمد داود، وفاء عامر، حنان سليمان، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.

تدور الأحداث حول الضابط الصعيدي "زين" والذي يعمل في القوات المسلحة، يحبه الجميع في منطقته، وجدوا فيه قدوتهم، رجل يتحمل المسؤولية، وتتصاعد الأحداث عندما يتم قرار نقله إلى سيناء لمحاربة الإرهاب.

اختفاء

بطولة: نيللي كريم، هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، تأليف وإخراج أحمد مدحت وإنتاج "مجموعة العدل".

تدور الأحداث حول دكتورة جامعية في روسيا، حيث تعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة ومن دون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.

أمر واقع

بطولة: كريم فهمي، نجلاء بدر، نبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، من تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة.

تدور الأحداث في إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.

الرحلة 710

بطولة: أميرة العايدي، باسل خياط، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، تأليف نهور شيشكلي وإخراج حسام علي.

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة أشخاص، شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة بالطائرة تحمل الرقم (710) متجهة من بيروت إلى القاهرة، وركاب الرحلة ليسوا طبيعيين بل هم في الحقيقة مرضى نفسيون لكن بدرجات متفاوتة، حيث ان كل شخص منهم يخفي مرضه ويكتم سره، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم ضمن حبكة بوليسية مشوقة.

مسلسلات CBC



عوالم خفية

بطولة: عادل إمام، رانيا فريد شوقي، فتحي عبد الوهاب، أحمد وفيق، تأليف أمين جمال وإخراج رامي إمام.

تدور الأحداث حول كاتب صحفي وروائي شهير، يرتبط بعائلته جدا ويحب قضاء وقت طويل معهم، تقع في يد هذا الكاتب عدد من الوثائق المهمة والتي ترتبط بخيانة وفساد لعدد من المسؤولين في الدولة، مما يدفعه لنشر هذه الوثائق وهو ما يدخله في أزمات ومشاكل كبيرة، قد تعرض حياته وحياة أسرته للخطر.

الوصية

بطولة: أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، هشام عباس، سارة سلامة، تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي>

تدور أحداث المسلسل في إطار متصل منفصل بحيث يتناول موضوع كل حلقة بشكل كوميدي.

طايع

بطولة: عمرو يوسف، سهير المرشدي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، تأليف محمد دياب وإخراج عمرو سلامة.

تدور أحداثه حول شاب صعيدي خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكنه بالمصادفة يقع في العديد من المشاكل ليتورط في تهريب الآثار، فما الذي حدث له خاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.

رحيم

بطولة: ياسر جلال، محمد رياض، طارق عبدالعزيز، أحمد السقا، ومن تأليف محمد إسماعيل وإخراج محمد سلامة.

يرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري ينتج عنها تغييرات في طبيعة التركيبة الاجتماعية، نظرا لانتشار أفكار جديدة منها حب المال والسلطة.



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية رجل أعمال يتاجر في جميع الأعمال غير المشروعة مثل "السلاح والمخدرات والأدوية المغشوشة"، ويقوم بغسيل أمواله في بعض الأعمال الأخرى المصرح بها، يقع هذا الشخص في حب دكتورة جامعية، مما يقلب حياته وحياتها رأسا على عقب.

ليالي أوجيني

بطولة: ظافر العابدين، أمينة خليل، سماء أبو اليزيد، ليلى عز العرب، تأليف إنجي القاسم وإخراج هاني خليفة.

تدور أحداث المسلسل حول إحدى الأميرات في فترة الأربعينات من القرن الماضي، تلك الحقبة الزمنية المميزة من تاريخ مصر بتواجد العديد من الجنسيات، حيث تحاول إثبات براءتها من جريمة قتل تُتهم فيها بقتل زوجها، ويحاول شقيقه مساعدتها في ذلك، وإذا بقصة حب تنشأ بينهما.

مسلسلات MBC مصر

سك على أخواتك

بطولة: علي ربيع، رانيا فتح الله، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، سيناريو وحوار إياد شهاب، من إخراج وائل إحسان.

تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يدعى سعادة يعمل ممرضا بوحدة بيطرية بإحدى محافظات الصعيد، يعرف أن والده على قيد الحياة ولديه شركات بالقاهرة، فيسافر إلى القاهرة، وهناك يدخل عالما جديدا.

قانون عمر

بطولة: حمادة هلال، حسن عبد الله، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق.

تدور الأحداث حول مهندس ميكانيكي يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسا على عقب.

ممنوع الاقتراب أو التصوير

بطولة : زينة، فتحي عبد الوهاب، نسرين أمين، تأليف محمد الصفتي وإخراج زياد الوشاحي.

تدور الأحداث في إطار درامي مثير، حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائما ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.

سلسال الدم

بطولة : عبلة كامل، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، أحمد سلامة، تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.

خفة يد

بطولة: بيومي فؤاد، محمد سلام، محمد ثروت، أيتن عامر، من تأليف تامر إبراهيم واخراج معتز التوني>

تدور القصة في إطار كوميدي، حول أحد ضباط الشرطة بيومي فؤاد، والذي يتولى مهمة مطاردة واعتقال المحتالين.

مسلسلات one

مسلسل أهو ده اللي صار

بطولة: روبي، أحمد داوود، محمد فراج، سوسن بدر، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام، تقريبا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة..

لدينا أقوال أخرى

بطولة : يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، تأليف خالد أبو بكر وإخراج محمد علي.

تدور الأحداث حول مستشارة قانونية سابقة يتعرض ابنها لحادث يؤدي إلى وفاته، فيبدأ التحقيق في القضية وتتعرض المستشارة لعدد من المشكلات بسبب هذا الحادث، حتى يتم اتهامها بقتل ابنها، ثم يتم الحكم عليها بالإعدام، وتتوالى الأحداث في سبيل إثبات براءتها..

أبو عمر المصري

بطولة: أحمد عز، أشرف زكي، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، المسلسل مأخوذ عن روايتين للكاتب الكبير عز الدين شكري فشير، وسيناريو مريم نعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور الأحداث حول شاب يعمل بالمحاماة يدافع عن المظلومين، ويتورط في جريمة قتل لأحد كبار ضباط الداخلية، ولا يجد أمامه سوى الهروب خارج مصر، ليحاول إثبات براءته والبحث عن القاتل الحقيقي، المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة تي فيجن لطارق الجنايني.

رسائل

بطولة: مي عز الدين، خالد سليم، سليمان عيد، أحمد سعيد عبدالغني، من إخراج إبراهيم فخر.

وتدور أحداثه حول الأسر المصرية التي تنتمي للطبقة المتوسطة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني كثيرا، من خلال فتاة تعيش مع والدها الذي يحال إلى المعاش، تحلم هذه الفتاة بأشياء تتحقق كما حلمت بها، منها أحلام تخص أقاربها وجيرانها، ومنها حلم شاهدت فيه والدها يعاني من مرض ويذهب للعلاج منه دون أن يخبرها..

فوق السحاب

بطولة: هاني سلامة، ستيفاني صليبا، إبراهيم نصر، عفاف شعيب، من تأليف حسان دهشان واخراج رؤؤف عبد العزيز.

تدور قصته فى إطار من التشويق والأكشن حول شاب مصري نشأ فى حارة شعبية وتدفعه الظروف للسفر إلى روسيا للبحث عن عمل، وهناك يتعرف على طالب خليجي بموسكو، وينضما سويا إلى المافيا.

أرض النفاق

بطولة: محمد هنيدي، هنا شيحة، سلوى محمد علي، دلال عبدالعزيز، المسلسل مأخوذ عن كتاب الأديب الراحل يوسف السباعي.

تدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه مسعود، ذلك العامل كان دخله ضئيلا وحياته بائسة، ودوما يواجه خلافات مع زوجته الجميلة وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلا لبيع الكسكسي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور ماضي، الذي يقدم له أخلاقا للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاقا مستعارة للبيع..

ضد مجهول

بطولة: غادة عبد الرازق، فراس سعيد، روجينا، حنان مطاوع، تأليف ايمن سلامة ومن إخراج طارق رفعت.

يدور المسلسل في إطار من الغموض والإثارة حول مهندسة ديكور تدعى ندى وصفي متزوجه ولديها ابنة، تحدث خلافات كبيرة بينها وبين زوجها الذي يعترض على عملها واهتمامها الزائد به وتأخرها كل يوم، وبعد ذلك يقوم بتخييرها بينه وبين عملها إلا أنها تختار عملها ويقوم بتطليقها ويحرمها من ابنتها الوحيدة، وتمر بحادث كبير يقلب حياتها رأسا على عقب، وتُقتل ابنتها بعد تعرضها للاغتصاب، وتقوم ندي بالبحث عن القاتل.

مسلسلات قناة الحياة

كلبش 2

بطولة: أمير كرارة، هالة فاخر، فتحي عبدالوهاب، ضياء عبدالخالق، تأليف يوسف حسن يوسف واخراج بيتر ميمي.

تدور الأحداث بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث يتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأسا على عقب بعد أن يتم قتل أهله وإصابته بإصابات بالغة من جراء الرصاص، فيبدأ رحلة البحث عن القاتل لكي ينتقم منه، إلا أنه سيكون مسجونا في سجن العقرب، فيهرب من السجن لينتقم لمقتل أسرته.

أيوب

بطولة: مصطفى شعبان، محمد لطفي زكي، فطين عبدالوهاب، حسن حسني، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي حول موظف فى أحد البنوك يدعى «أيوب» لكن بعد فترة من العمل يتم تدبير مكيدة له، تتسبب في دخوله السجن ظلما، وهو ما يجعل تفكيره يتغير تماما، ليبدأ بعد خروجه من السجن في حياته الجديدة التي يسعى فيها إلى الانتقام ممن ظلموه.

ربع رومي

بطولة: مصطفى خاطر، أمير كرارة، هالة فاخر، محمد الصاوي، تأليف مصطفى عمر واخراج معتز التوني.

وتدور الأحداث حول شابين تعيش أسرة كل منهما في مستوى بسيط، ويسعى الشابان إلى تحقيق النجاح في عملهما، لكن نتيجة لعدد من الظروف لا ينجحان في القيام بذلك، ومن بينها دخول والد أحدهما السجن .

مسلسلات قناة النهار

كارما

بطولة: هيفاء وهبي، شيرين، إيناس كامل، نبيل عيسى، عبير عيسى، باسل الزارو، تأليف عبير سليمان وإخراج خيري بشارة.

تدور أحداث المسلسل حول فتاة تضطرها الظروف إلى التورط مع مجموعة من الخارجين على القانون، وتحاول جاهدة أن تخرج من هذه الورطة.

عزمي وأشجان

بطولة: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، نسرين طافش، يسرا المسعودي، تاليف محمد محي وإخراج إسلام خيري، تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما عزمي وأشجان، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومان بها.

مليكة

بطولة: دينا الشربيني، مصطفي فهمي، رامز أمير، ندى بسيوني - ياسر علي ماهر، صفاء الطوخي، محمد شاهين، محمود متولى، تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج شريف إسماعيل.

تدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي حيث إحدى الزوجات دينا الشربيني التي تصاب بصدمة كبيرة بعد وقوع حادث أليم لزوجها مصطفى فهمي تؤثر على حياتهما الزوجية، وتؤرق حياة الزوجة إلى أبعد الحدود.

بركة

بطولة: عمرو سعد، هنادي مهنى، محمد أبو داود، هالة صدقي، كمال أبو رية، وتأليف محمد الشواف وإخراج محمد بركة.

تدور الأحداث حول بركة وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه.

قناة أبو ظبي

السهام المارقة

بطولة : شريف سلامة، شيري عادل، هاني عادل، تأليف شيرين دياب وإخراج محمود كامل. يتناول المسلسل مجموعة من القضايا الساخنة، الخاصة بالمجتمع العربي، وخاصة المجتمع المصري، والتي من أهمها مشكلة الإرهاب، وكيف تتم مناقشة هذه القضية..

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