أرنولد شوارزنيغر يقود "الهامر" الأولى في العالم (صور+فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

التقطت عدسات "الباباراتزي" بطل أفلام الحركة أرنولد شوارزنيغر، أثناء قيادته سيارة هامر حمراء اللون، في شوارع سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد "ظهر شوارزنيغر البالغ من العمر 71 عاماً، داخل السيارة التي لم يجربها أحدٌ من قبل وهو يدخن سيجاراً". وكان بطل فيلم "ذا تيرميناتور" كشف النقاب في سبتمبر/أيلول 2017 بالنمسا، النقاب عن أول سيارة همر كهربائية في العالم. وحينها، أعلن أن "شركة كريسيل إلكتريك قامت بتعديل سيارته المرسيدس من فئة G لجعلها كهربائية، وهو ما يكلف عادة 21 ألف دولار"، موضحاً أنّ "الشركة أنجزت المهمة بنجاح مع مرسديس، والآن قامت بنفس الأمر مع الهامر".

ويعرف النجم الأميركي بعشقه للعربات العسكرية الضخمة، حيث كان أول من اشترى عربة هامفي العسكرية عام 1992. كذلك، فإنه من أشد المدافعين عن البيئة، إذ يصر على ضرورة محاربة كل من يخربها.

مصدر الصور: DailyMail

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