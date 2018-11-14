اختتام سلسلة Game Of Thrones في نيسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلنت شبكة HBO في مقطع مصور نشرته على الإنترنت أن الموسم الثامن والأخير من مسلسلها الشهير Game Of Thrones سيبدأ عرضه في شهر نيسان/أبريل المقبل.



المسلسل الذي نال عدة جوائز إيمي، يتابعه 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة وله ملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم.



وتضمن مقطع الفيديو لقطات من المواسم السابقة لتلخيص المعارك التي حدثت بالفعل قبل المواجهة المقبلة للسيطرة على مملكة ويستروس الخيالية. ولم تكشف الشبكة عن موعد محدد لعرض المسلسل.

وتعمل الشبكة على تطوير عدة مسلسلات تدور أحداثها في نفس العالم.

وقالت الشبكة، التي تملكها شركة (إيه.تي أند تي) في حزيران/يونيو إنها وافقت بالفعل على إنتاج حلقة تجريبية لمسلسل تدور أحداثه قبل آلاف السنين من أحداث ”صراع العروش“.



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