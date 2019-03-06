قائمة "فوربس" للأغنياء: ترتيب ترامب يتحسّن وبيزوس الأول

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدّى التباطؤ الإقتصادي العالمي خلال العام 2018، إلى تقلص ثروات العديد من الأثرياء حول العالم، وفقاً لأحدث تصنيفات "فوربس" لأغني الأشخاص حول العالم. وبحسب المجلة الامريكية، فإنّ عدد الأثرياء الذين أدرجتهم في قائمتها السنوية للعام 2019 تراجع إلى 2115 مليارديراً. ولفتت "فوربس" إلى أنّ "عدد الأثرياء تراجع 55 شخصاً عن قائمة 2018، وأن إجمالي ثروات الأثرياء لقائمة 2019 تراجع إلى 8.7 تريليونات دولار، بانخفاض 400 مليار دولار عن قائمة 2018".

وكشفت المجلة أنّ "الرئيس الامريكي دونالد ترامب قفز 51 مركزاً في قائمة الأثرياء ليحتل المركز 715 حول العالم، وقد تحسن ترتيبه نتيجة تراجع ثروات الآخرين، على الرغم من أن ثروته التقديرية بقيت عند 3.1 مليار دولار".

أمّا قائمة الأغنياء حول العالم بحسب "فوربس"، فقد ترأسها جيف بيزوس للسنة الثانية على التوالي، حيث أصبح أول ملياردير في القائمة العام الماضي بثروة بلغت 131 مليار دولار، وقد زادت هذا العام 19 مليار دولار. وفعلياً، فقد استفاد بيزوس من ارتفاع سعر سهم التجارة الالكترونية في العام الماضي.

أمّا في المركز الثاني، فقد حلّ بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" بثروة بلغت 96 مليار دولار، ليحلّ بعده الأمريكي وارين بافيت بثروة قدرها 82 مليار دولار.

الملفت لهذا العام، هو اختيار نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير لتكون ضمن القائمة، وهي أصغر مليارديرية عصامية في العالم، حيث يبلغ عمرها 21 عاماً فقط. واحتلّت جينير المركز 2057 عالمياً، بثروة قدرها مليار دولار، وذلك من خلال مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها "كايلي كوزميتكس".

ومع ذلك، فقد برز بشكلٍ لافت تراجع مرتبة مؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ إلى المركز الثامن، بعدما شهد العام 2018 الكثير من الاضطرابات على صعيد فيسبوك، وتقلصت ثروة زوكربيرغ بقيمة 8.7 مليار دولار لتصبح 62.3 مليار دولار.

وتعد الولايات المتحدة هي الموطن لأكبر عدد من المليارديرات في العالم، حيث تضم 607 مليارديرات، تلتها الصين 324 مليارديراً وألمانيا 114 ملياديراً والهند 106 مليارديرات وروسيا 98 مليارديراً.

قائمة العشرة الأغنى بالعالم

أغنى 10 أشخاص في العالم الثروة (مليار دولار) 1- جيف بيزوس - مؤسس شركة أمازون 131 مليار دولار 2- بيل غيتس - مؤسس شركة مايكروسوفت 96.5 مليار دولار 3- وارين بافيت - امبراطور الاستثمار الأمريكي 82.5 مليار دولار 4- برنارد أرنولت - الرئيس التنفيذي الأمريكي لشركة "إل في إم إتش" الفرنسية 76 مليار دولار 5- كارلوس سليم - رجل أعمال مكسيكي 64 مليار دولار 6- أمانسيو أورتيغا - مؤسس متاجز زارا وإنديتكس 62.7 مليار دولار 7- لاري إليسون 62.5 مليار دولار 8- مارك زوكربيرغ 62.3 مليار دولار 9- مايكل بلومبيرغ 55.5 مليار دولار 10 - لاري بيدج 50.8 مليار دولار

مصدر الصورة: 24.ae

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