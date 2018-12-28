ابنة بيل غيتس تحطّ في القاهرة مع حبيبها المصري (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

زارت جينيفر غيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، مصر مع حبيبها المصري نايل نصار الذي تربطها به علاقة حب قوية، وذلك لقضاء فترة عيد الميلاد ورأس السنة.

ونشرت جينيفر عبر حسابها على "انستغرام" صورة للأهرامات والنيل من أحد فنادق القاهرة. كذلك، فقد نشر نصار صورة تجمعه بحبيبته في القاهرة، ونالت الصورتان سيلاً من التفاعل عبر مواقع التواصل.

وبدأت علاقة الحب بين غيتس ونصار منذ أعوامٍ قليلة، ويجمع بين الطرفين حبهما لركوب الخيل، إذ فاز نصار بجائزة عالمية في الفروسية في العام 2013.

وجينيفير هي البنت الصغرى لغيتس، وتبلغ من العمر 22 عاماً. أمّا نصار فيبلغ 27 عاماً، وهو المولود لأب وأم مصريين، وقد درس الإقتصاد في جامعة "ستانفورد" بولاية كاليفورنيا، وقد تعرف على جينيفر في الجامعة نفسها.

ومنذ أكثر من عام، انتشرت علاقة الطرفين إلى العلن، في حين أنّ نصار بدأ بمواعدة جينيفر منذ سنوات، ويقضيان عطلاتهما معاً في الخارج، وكانا في زيارة إلى الكويت مطلع العام 2018.

مصدر الصورة: StepFeed

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