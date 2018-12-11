بينهم مارك زوكربيرغ.. حقائق ستصدمكَ عن 6 أغنياء حول العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يقول تشارلز جافي، رئيس الشطرنج البيلاروسي الأمريكي: "ليس راتبك هو الذي يجعلك غنياً، بل عاداتك في الإنفاق". فليس من المستغرب على الإطلاق أنّ ترى عند الأغنياء حول العالم عادات مميزة بهم مهّدت الطريق أمامهم للحصول على الثروات الطائلة. فكثرٌ من الأغنياء قد جنوا الأموال بطرقٍ غير مشروعة، في حين أنّ الكثيرين منهم لديهم خططٌ وأفكارٌ مكنتهم من ذلك، وأبرزها ترشيد الانفاق، والقبول بالمعقول. وأهم من كل ذلك، أنهم لم ينجرّوا وراء المظاهر.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "تايم.كوم" لائحة بـ6 من أشهر الأغنياء حول العالم، ينفقون المال البسيط على حياتهم الخاصة واحتياجاتهم:

1- مارك زوكربيرغ

وهو رئيس شركة "فيسبوك" العالمية التي حققت له أرباحاً طائلة. إلاّ أن المفاجأة هي أنّ زوكربيرغ يقود سيارة فولكسفاغن GTI بقيمة 30 ألف دولار فقط، وهو من أصحاب المليارات. إلى جانب ذلك، فإنّ زوكربيرغ اشترى في العام 2011 منزلاً بقيمة 7 ملايين دولار، لكنّ الكثيرين اعتبروا أنّ هذا المبلغ أقل من امكانياته بكثير.

2- واين بافيت

وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي شركة "بيركشاير هاثاواي"، وهو واحد من أغنى الأشخاص في العالم. إلاّ أنه ما زال يعيش في منزله القديم الذي تبلغ مساحته 6000 قدم مربع في أوماها.

3- بيل غيتس

لن تصدق، فمؤسس شركة مايكروسوفت يرتدي ساعة "ورلكس" بقيمة 10 دولارات فقط!.

4- تشارلي إيرغن

وهو مؤسس ورئيس شبكة "دش". ما لا يعرفه الكثيرون أنّ تشارلي إيرغن لا يحبّ تناول الغداء المكلف. إنّما يتناول طعاماً خفيفاً في منزله ولا يحب ارتياد المطاعم.

5- ديفيد شيريتون

يقول البورفيسور في جامعة ستانفورد ديفيد شيريتون: "الأغذية يمكن أن تكون مصدراً ضخماً للأموال المهدورة". يفضل سيريتون تناول طعامه في منزله، كما أنه لا يحبّ ركوب السيارات الفاخرة، بل يفضل ركوب دراجته. إلاّ أنّ المفاجأة هو أنّ سيريتون يحب قيادة سيارة فولكسفاغن طراز الـ1986 أو سيارة هوندا قديمة. كذلك، فإنّه يحب ارتداء الجينز بدلاً من الملابس الفاخرة.

6- كارلوس سليم هيلي

وهو أغنى رجل في المكسيك، وصاحب أهم شركات الإتصالات في العالم. ورغم ذلك، يفضل هيلي قيادة سيارته بنفسه وهي من طراز مرسيدس بنز القديمة، كما أنه يعيش في منزله المتواضع منذ أكثر من 40 عاماً في المكسيك.

مصدر الصورة: businessinsider.com

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