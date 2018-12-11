في الصين: موظفون ملزمون بـ6 آلاف خطوة يومياً.. وإلاَ!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فرضت شركة عقارية في الصين غرامات على موظفيها، إذا لم يمشوا ما لا يقل عن 180 ألف خطوة شهرياً. ووفقاً لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإنّ "الشركة كائنة في مدينة قوانغتشو جنوب الصين، وبلغت الغرامة المفروضة على الموظفين فيها حوالى 0.01 يوان عن كل خطوة يفشلون في إجرائها عند محاولة تحقيق هدفهم".

وفي السياق، قالت إحدى الموظفات لـ"تايمز": "إن العمل الإضافي المتكرر، جعل من الصعب على الموظفين السير 6000 خطوة في اليوم، على الأقل، خارج ساعات العمل". وأضافت: "أدرك أن الشركة تريد تشجيعنا على ممارسة المزيد من التمارين الرياضية، لكن ليس لدينا وقت كافٍ للنوم، لأننا بحاجة للمشي لتحقيق الهدف".

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