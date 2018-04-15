%1 من الأغنياء سيملكون ثلثي الثروات في 2030

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

بحلول عام 2030 اي بعدَ 10 سنواتٍ تقريبا..اكثرُ من نصفِ ثروةِ العالم ستكونُ بحوزةِ واحد في المئة من الناس فقط !



أصدرَ "مجلسُ العموم البريطاني" تقريرا مهما حذرَ فيهِ من أن استمرارِ تراكمِ الثروة بأيدي نخبةٍ ضيقة من الناس سينجمُ عنهُ غضبٌ عالمي عارم، في حالِ عدمِ اتخاذِ إجراءاتٍ لإعادةِ التوازن.



ووفقا للتقرير، فإن الخطرَ يتجسدُ باستحواذِ 1% من الناس على ما يقاربُ 65% من الثروةِ بحلولِ عامِ 2030.



وأشار البحث إلى الدور الكبير الذي لعبته السياسات الاقتصادية عقب الأزمة العالمية (2008)، في تعزيز الفجوة بين الأثرياء وغيرهم من الناس. حيث أن ثروة النخبة المالية أصبحت تنمو بمعدل 6% مع كل سنة جديد، أي ما يعادل ضعف معدل النمو لـ 99% من بقية سكان الأرض.



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