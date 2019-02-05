ألمانيا.. شركة "جيرمانيا" للطيران تعلن إفلاسها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة الطيران الألمانية "جيرمانيا"، اليوم الثلاثاء افلاسها، بعد فشلها في توفير السيولة النقدية، وذلك بحسب بيانٍ رسمي صادر عنها. وتعدّ هذه الشركة هي ثاني شركة ألمانية تعلن الإفلاس في السوق الأوروبية، بعد إفلاس شركة إير برلين.

وتمتلك "جيرمانيا" الكائنة في ألمانيا أكثر من 30 طائرة متوسطة المدى، ولم تتمكن من دفع أجور الموظفين في كانون الثاني/يناير. وعزت الشركة هذا الأمر، إلى "الصعوبات المالية التي تواجهها في أسعار الكيروسين وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار".

وأكّد المدير التنفيذي للشركة كارستن بالكي في بيان أنّ "عمليات التشغيل ستتوقف على الفور، ولسوء الحظ، لم تتمكن الشركة من إتمام جهودها التمويلية لتغطية مشكلة السيولة قصيرة الأجل".

وأعرب بالكي عن "أسف الشركة عن هذه النتيجة"، مؤكداً أنه لم "يبق لها خيار آخر سوى إشهار الإفلاس"، وقال: "نأسف بشدة وبشكل خاص لعواقب هذه الخطوة على موظفينا الذين أشكرهم جداً. فقد كانوا دائماً يبذلون قصارى جهدهم كفريق لتوفير خدمة مستقرة ويمكن الاعتماد عليها حتى في الأسابيع المتوترة التي مررنا للتو بها".

وختم: "اعتذر من الركاب الذين لن يتمكنوا من القيام برحلاتهم المقررة نتيجة وقف أنشطة الشركة".

مصدر الصورة: The National

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