كيف نجا مشروع أسرع سيارة في العالم من الإفلاس؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

نجا مشروع أسرع سيارة في العالم من الإفلاس بعد نجاحه بجذب استثمار جديد يسعى إلى تطوير سيارة تصل سرعتها إلى 1000 ميل/الساعة.

واستثمر رجل الأعمال البريطاني ايان وورهيرست بالمشروع بـ "مبلغ غير معلن" وهو المدير العام لشركة "ميليت" للهندسة المتخصصة في مجموعات إصلاح وقطع توربو



من المقرر اختبار السيارة، التي تستخدم محرك رولز_رويس يوروفايتر، في عمليات اختبار أخرى خلال 2020 أو 2021 لمحاولة الوصول إلى سرعتها القصوى

ويتكون فريق المشروع من مجموعة من أفضل المواهب الهندسية في العالم، بقيادة مدير المشروع ريتشارد نوبل، وعند اكتمال المشروع، ستكون السيارة قادرة على الانطلاق من السكون إلى سرعة 1000 كيلومتر في الساعة خلال 55 ثانية فقط.



وستقطع السيارة مسافة 150 متراً برمشة عين، وستكون قادرة على قطع مسافة تعادل 4 أضعاف ونصف طول ملعب كرة قدم خلال ثانية واحدة فقط.

وستكون "بلود هاوند" مزيجاً بين السيارة والطائرة، مع نصف أمامي مصنوع من ألياف الكربون بشكل مشابه لسيارات السباق، والنصف الخلفي بإطار ولوحات معدنية كما هو الحال في الطائرات.

مصدر الصور : ديلي ميل

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