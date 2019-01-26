السعودية.. إنشاء أول محطة وقود هيدروجيني للسيارات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "آرامكو" السعودية عن توقيع اتفاقية بينها وبين شركة "إير برودكتس آند كيميكالز"، وذلك لإنشاء محطة هيدروجين في السعودية لتعبئة مركبات خلايا الوقود الهيدروجيني.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنّ "شركة تويوتا ستوفر السيارات التي تعمل على هذا النوع من الوقود، ومن المفترض أن يبدأ تشغيل المحطات إبتداءً من الربع الثاني للعام الحالي 2019".

وأثناء حركة السيارة، فإن الهيدروجين يمرّ من خلال خلايا صغيرة للوقود، تُستخدم حالياً في الرافعات الشوكية. وعندها، يلتحم الهيدروجين بالأوكسجين ليشكل المياه لدفع المحركات المتمركزة في العجلات الـ4.

ويساوي الكيلوغرام الواحد من الوقود الهيدروجيني النظيف 2.8 كيلوغرام من وقود الغازولين الأحفوري الملوث للبيئة. إلى جانب ذلك، فإنّ الخبراء يعوّلون على استخدام الوقود الهيدروجيني كوقود نظيف، لاسيما أن احتراقه ينتج عنه بخار الماء، وبالتالي لا يجعله ملوثاً للبيئة على الإطلاق.

مصدر الصورة: Euronews

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