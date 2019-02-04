بلدة في ألمانيا تصر على عدم تسمية شوارعها .. فما السبب ؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام ألمانية )

في زمان كزماننا ، لم تعد إضاعة العنوان أمراً شائعاً ، فمع رصف الطرق وتمسيتها وخدمات الخرائط الإلكترونية ، كل موقع على كوكب الأرض معروف ومحدد ويمكن الوصول اليه بسهولة .. إلا في هذه البلدة الألمانية !

فقد اعترض أهالي إحدى البلديات في شمال غربي ألمانيا على إدخال أسماء للشوارع بعدما أجري استفتاء يوم الأحد ، وهم على ما يبدو متمسكون بالطرق القديمة لترتيب بيوت القرية ولا يحبون التغيير .

وأظهرت النتائج الرسمية أن سكان هيلغرميسن رفضوا خطة المجلس المحلي لإدخال أسماء للشوارع، وذلك برفض 60 % مقابل موافقة 40 % .

نتائج هذا الاستفتاء ستبقى ملزمة لمدة عامين ، بعد أن كان الهدف من التغيير المقترح هو تسهيل الأمر على الشرطة وخدمات الطوارئ وخدمات التوصيل لشق طريقهم في أنحاء البلدية.

فالبلدة تشكلت من عدة قرى في سبعينيات القرن العشرين و يبلغ عدد سكانها نحو 2200 نسمة يستخدمون حاليا نظاما لا تشمل العناوين فيه سوى رقم المنزل واسم القرية القديم، وهو ما أصبح نظاما غير عملي بمرور الوقت مع إضافة مبان جديدة.

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